Zelda: Tears of the Kingdom ya es el juego con mejores críticas en la historia de OpenCritic

El momento que muchos fans de Nintendo estuvieron esperando desde hace años finalmente llegó: está a punto de salir The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la secuela al aclamado Breath of the Wild. A horas de su lanzamiento, empezaron a aparecer críticas, y estas han sido extremadamente positivas.

Algunos de los medios más prominentes del periodismo de videojuego tuvieron acceso al juego y le dieron una puntuación perfecta, incluyendo sitios como IGN, GameSpot, VGC y Eurogamer. Como consecuencia, se trata del juego con mejores críticas en toda la historia del sitio OpenCritic.

Las reseñas récord de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Al igual que Metacritic, se trata de una página web que recopila reseñas de algunos de los medios más importantes, para darle un número como promedio. En el caso de este título es 97, por lo que empata con Super Mario Odyssey para ser el puntaje más alto de todo el sitio.

Si vamos a los decimales supera a aquel otro exclusivo de Switch, ya que tiene 97,2 vs. 96,8 de Super Mario Odyssey. Los juegos que lo siguen en el Top 5 son el antecesor Zelda: Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2 y Elden Ring. Con respecto a Metacritic, el juego también tiene 97 de promedio, lo que demuestra que la reacción de los medios ha sido realmente muy buena.