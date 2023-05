Cómo pre-descargar Zelda: Tears of the Kingdom en Switch y cuánto pesa

Estamos a muy pocas horas de poder disfrutar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la secuela a Breath of the Wild cuyas primeras impresiones están siendo muy positivas a través de todos los que ya pudieron probarlo. Para el público general se habilitará entre hoy a la noche y mañana, y aquí te contamos todo lo que debes saber para estar preparado para su lanzamiento.

¿Cuándo y cómo pre-descargar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Switch?

Para que puedas empezar a jugarlo ni bien salga, puedes pre-descargarlo en tu Nintendo Switch a partir de ahora mismo. Te recordamos que puedes leer en qué horario sale dependiendo de tu país en esta nota.

Si quieres bajarlo ahora mismo, solo tienes que ir a la pestaña de Eshop, y pre-comprar el juego si no lo has hecho aún. Te dará un cartel preguntando si ya quieres bajarlo, y haciendo click en “sí” empezará la descarga.

¿Cuánto pesa The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Switch?

Nintendo confirma en la página del juego en la Eshop que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pesa 16,3 GB en tu sistema. Esto aumentará un poco con el parche del primer día. Tenlo en cuenta ya que si bien parece poco comparado a otros juegos modernos, la Switch no tiene tanto almacenamiento como otras consolas, y quizás debas hacer espacio borrando algún juego.