El futuro de Alexis Mac Allister es incierto en todos los sentidos. El centrocampista de la Selección Argentina y el Liverpool no ha recibido de momento una nueva oferta para renovar su contrato con los reds. En Europa se habla de la posibilidad más que tajante de que el Real Madrid de José Mourinho intente pujar por su futuro dentro de los meses de julio y agosto del año 2027.

En Sky Sports aseguraban que el Real Madrid está muy interesado en el fichaje del centrocampista. Los blancos harán una inversión importante en dicha zona del campo durante el próximo verano y José Mourinho ha puesto sobre la mesa el nombre del jugador argentino. Recordemos que Alexis Mac Allister no ha renovado su contrato más allá del año 2028 y que el próximo verano se encontraría en una situación más que favorable para cambiar de destino.

Pensar en su posible salida de Anfield antes es imposible. No solamente porque el Liverpool no se desprenderá de uno de sus futbolistas más importantes a mediados de temporada. El propio José Mourinho ha confirmado a lo largo de las últimas jornadas que no ha pedido fichajes para el mercado invernal a pesar de la ausencia de centrocampistas en su plantilla. De cara al verano de 2027 todo puede cambiar.

“Yo no pido nada. Estoy contento con la plantilla y los jugadores. Tengo la sensación de que la normalidad es que la gente mejore. Individual y colectivamente. Sobre todo si tenemos tiempo y paz para trabajar. Me gusta tener plantillas cortas y, si entrara alguien, alguien tendría que salir. Si la dirección deportiva se plantea algo, aquí estamos para valorar. Pero no será iniciativa mía”, palabras de José Mourinho alrededor de la posibilidad de modificar su plantilla a mediados de campaña.

Mac Allister ya ha sido relacionado con Real Madrid en el pasado: GETTY

No es la primera vez que Alexis Mac Allister aparece como un posible nuevo jugador del Real Madrid. A diferencia de las últimas ocasiones, en esta se tiene que tener en cuenta cómo el Liverpool rechazó ofrecerle un nuevo contrato a lo largo de las últimas semanas. En caso de no haber avances con su renovación, el futbolista entrará durante el próximo verano ante los últimos 12 meses de su vínculo contractual en Inglaterra. Una situación que amenaza con una posible marcha del equipo de manera gratuita y que podría ser aprovechada por gigantes como los blancos.

Publicidad

Mac Allister, triste de no renovar

“Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual me pone muy, muy triste… Ver a Dominik y a Ryan renovar me pone muy contento porque se lo merecen. Pero al mismo tiempo me entristece no haber recibido lo mismo”, se expresaba el jugador argentino a lo largo de las últimas semanas en charlas con The Athletic.

Repetimos que el Real Madrid tiene en su cabeza reforzar el centro del campo para la próxima temporada. La imposibilidad de quedarse con el fichaje de Rodri mantiene abierta una herida que nació a partir de la salida de nombres importantes como Luka Modrić o Toni Kroos. En Europa hablan de que el nombre de Alexis Mac Allister gusta y por todo lo alto en el cuerpo técnico de José Mourinho.

Datos claves

Alexis Mac Allister interesa al Real Madrid ante la falta de renovación con Liverpool.

interesa al ante la falta de renovación con Liverpool. Alexis Mac Allister confirmó en The Athletic que no recibió oferta de renovación del Liverpool.

confirmó en que no recibió oferta de renovación del Liverpool. José Mourinho descartó solicitar incorporaciones para el Real Madrid en el mercado invernal.