Nico Paz hizo de Messi ante Manchester United y los hinchas de Real Madrid piden su regreso: “Es como Modric o Kroos”

El argentino la rompió ante Manchester United. Tuvo una noche con registros que no se veían desde Messi. Hinchas de Real Madrid ya piden regreso.

La goleada del Como vs. Manchester United es una de las principales sorpresas de la jornada de la UEFA Champions League. Nico Paz fue el mejor futbolista de una jornada donde los Diablos Rojos claudicaron ante el argentino. Desde los tiempos de Lionel Andrés Messi no se veía una actuación similar en cuanto a registros ofensivos se refiere. Los hinchas del Real Madrid ya piden su retorno en redes sociales.

Los italianos derrotaron por 4 a 1 al Manchester United. Nico Paz, a sus 22 años y 43 días, se convirtió en el argentino más joven desde Messi en participar en 3 goles de un partido de UEFA Champions League. Sus dos goles y la asistencia que daría a lo largo de la segunda parte suponen la primera vez que un jugador con pasaporte albiceleste consigue algo similar desde que Lionel Andrés lo hiciera con solo 21 años en abril del 2009 frente al Bayern de Múnich.

Los hinchas del Real Madrid piden a gritos su regreso. Recordemos que la Casa Blanca y el Como tienen firmados diferentes acuerdos donde Nico Paz podría regresar el año que viene al Estadio Santiago Bernabéu por 80 millones de euros. Las redes sociales se llenaron de comentarios pidiéndole al club que active el retorno de un futbolista que se entiende que no existe ahora mismo en la plantilla de José Mourinho.

“Es como Modrić o Kroos… si Nico no regresa el año que viene alguien tendría que dimitir… esperemos que tenga hueco en la siguiente plantilla… con Arda Güler y Bellingham podría formar un trío histórico… ¿qué más tiene que hacer Nico Paz para que el Real Madrid lo compre?”, algunos de los comentarios de los hinchas del Real Madrid en las diferentes publicaciones oficiales del Como y de la propia UEFA Champions League alrededor de sus golazos.

Jornada histórica para Nico Paz con Como: GETTY

A lo largo del verano el argentino tuvo ya la posibilidad de regresar a la capital española. Decidió mantenerse en Italia con el deseo de seguir potenciando su carrera y de garantizarse minutos que con José Mourinho no estaban ni mucho menos asegurados. Tras su histórica actuación frente al Manchester United, no son pocos los hinchas del Rey de Europa que le piden a gritos su regreso a un equipo donde entienden que sería el titular absoluto.

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Nico Paz y la mejor noche de su vida

El jugador nacido en Tenerife le propinó al Manchester United la peor derrota de su historia frente a un debutante en la Champions League. Todo ello con solo 22 años y en medio de un proyecto en Italia con Cesc Fàbregas que mete miedo a propios y extraños. Nico se muestra orgulloso de formar parte de un equipo que sueña en grande en su primera participación en la Copa de Europa.

“Ha sido una de las noches más bonitas de mi carrera. Todavía soy joven, pero nunca la olvidaré. Soñaba con llegar a jugar un partido de este tipo, y esta noche hemos ido más allá. Es una noche histórica para todos los ‘comaschi’”, palabras del argentino después de una jornada donde firmó la actuación más parecida a Messi para un futbolista albiceleste desde el año 2009.

Datos claves

Nico Paz marcó dos goles y dio una asistencia en el triunfo del Como 1907 .

marcó dos goles y dio una asistencia en el triunfo del . Nico Paz es el argentino más joven en participar en 3 goles tras Lionel Messi .

es el argentino más joven en participar en 3 goles tras . Real Madrid conserva una opción de recompra sobre Nico Paz por 80 millones.