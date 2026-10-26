El francés superó el centenar de gritos sagrados con Real Madrid. Lo hace con un doblete en Barcelona que es récord en la historia del Clásico.

Kylian Mbappé supera a Lionel Messi en el Clásico. No hablamos de la cantidad de goles a nivel general en la historia del partido entre Barcelona y Real Madrid, sino en cuanto al impacto inmediato de cualquier jugador en todo el siglo XXI durante sus primeras participaciones en el choque. El francés ya supera los 100 tantos con la camiseta merengue después de la victoria en el Camp Nou.

El Real Madrid le dio un golpe de autoridad a LaLiga. Los dirigidos por José Mourinho ganaron por 2 a 1 en el Camp Nou de Barcelona gracias a los dos tantos de Mbappé. Hablamos del futbolista con el registro más alto de un jugador tras sus primeras 7 participaciones en el Clásico durante todo el siglo XXI. Mbappé llega a 8 goles en 7 partidos como merengue frente al rival de toda la vida.

Hasta lo visto anoche el dueño de dicho registro era Lionel Messi. El argentino marcó 6 goles durante sus primeros 7 clásicos. Fue con la camiseta del Barcelona y ante un Real Madrid que empezaba a sufrir lo que sería una auténtica dictadura del rosarino en el encuentro más seguido del planeta. Mbappé superó en una jornada clave para los hombres de José Mourinho donde quedaron a 3 puntos del liderato.

Todo ello en medio de que el delantero francés superase los 100 goles oficiales con la camiseta del Real Madrid. El primero llegó en agosto del año 2024 y, a pesar de la ausencia de grandes títulos colectivos, Kylian no se ha cansado de anotar goles. Solamente Cristiano Ronaldo llegó antes al centenar de gritos sagrados con la camiseta blanca a lo largo de los últimos 100 años.

Mbappé superó los 100 goles con la camiseta del Real Madrid: GETTY

“Es una victoria de equipo. El protagonista del partido es el equipo y el grupo, porque sabíamos que teníamos que hacer un partido de hombres, pero también un partido de equipo. Nos preparamos bien en los últimos partidos porque ganamos y jugamos bien. Veníamos con buena mentalidad y hoy hemos sacado todo lo que tenemos. Hemos tenido un momento difícil en el partido y otro que dominamos”, palabras de Mbappé tras una victoria vital para seguir soñando con ganar el título de LaLiga.

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Barcelona, la víctima favorita de Mbappé con Real Madrid

Ningún equipo de España ha sufrido más goles de Mbappé desde su llegada al Real Madrid. 8 tantos a nivel general han sufrido los blaugranas por parte de un delantero que hoy viajará a Londres para soñar con el Balón de Oro. Real Sociedad con 7 y Villarreal con 5 son los otros clubes que más veces han visto al galo marcar con la camiseta de los merengues.

“Estoy muy feliz de superar los 100 goles. Todo el mundo sabe que me gusta meter goles y ayudar al equipo con eso. Pero pienso que hoy esto es únicamente un detalle, porque lo más importante es la victoria del equipo y como grupo. Esta victoria va a dar mucha confianza al grupo y habrá muchos goles más, por lo que no es muy importante”, palabras de un Mbappé orgulloso tras la victoria más importante del Real Madrid en casi 3 años.

Datos claves

Kylian Mbappé superó a Lionel Messi con 8 goles en sus primeros 7 Clásicos.

superó a con en sus primeros 7 Clásicos. Kylian Mbappé alcanzó los 100 goles oficiales con la camiseta del Real Madrid .

alcanzó los con la camiseta del . El Real Madrid venció 2 a 1 al FC Barcelona en el Camp Nou.