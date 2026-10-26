Alineaciones de Sevilla y Osasuna por la LaLiga: formaciones probables

Sevilla y Osasuna se enfrentan este lunes 26 de octubre en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sevilla recibe a Osasuna este lunes 26 de octubre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. Sevilla viene de caer 1-4 ante Real Madrid y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Osasuna viene de ganarle 2-0 a Racing de Santander y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Sevilla y Osasuna

Sevilla (4-2-3-1): Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Andrés Gallo López, Kike Salas, Gabriel Suazo, Lucien Agoumé, Giorgi Kochorashvili, Youssouf Fofana, Rubén Vargas, Robbie Ure, Félix Correia. DT: Luis García Plaza.

Osasuna (4-3-3): Aitor Fernández, Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones, Iker Muñoz, Moi Gómez, Jon Moncayola, Rubén García, Ante Budimir, Jonathan Dubasin. DT: Jagoba Arrasate.

Bajas y ausentes de Sevilla y Osasuna

Sevilla:

Marcos Teixeira Marcão (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Miguel Sierra (lesión; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Osasuna:

Asier Bonel (lesión en la ingle; vuelve en 1-2 semanas)

Romain Del Castillo (lesión en el muslo; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Aimar Oroz (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Jorge Herrando (lesión muscular)

La previa de Sevilla y Osasuna: todo lo que hay que saber

Día: lunes 26 de octubre

lunes 26 de octubre Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España

14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: Estadio Ramón Sanchez Pizjuan

Estadio Ramón Sanchez Pizjuan Historial: 53 cruces — Sevilla ganó 22, Osasuna ganó 17 y empataron 14

53 cruces — Sevilla ganó 22, Osasuna ganó 17 y empataron 14 Último antecedente: 26/04/2026: Osasuna 2-1 Sevilla

26/04/2026: Osasuna 2-1 Sevilla Próximo partido de Sevilla: vs. Getafe, domingo 1 de noviembre

vs. Getafe, domingo 1 de noviembre Próximo partido de Osasuna: vs. Deportivo La Coruña, lunes 2 de noviembre