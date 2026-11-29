Real Sociedad y Sevilla se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Reale Arena, por la jornada 14 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad recibe a Sevilla este domingo 29 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. Quinta contra novena, pero la Real llega con el envión frenado después de dos derrotas seguidas que le bajaron la racha. El Sevilla, más lejos de la pelea de arriba, aparece como el rival justo para que los locales corten la mala racha.

Los puntos valen para meterse de lleno en la zona europea, algo que la Real todavía puede pelear pese al traspié reciente. Para el Sevilla es una chance de sumar de visitante y despegarse de la mitad de tabla para abajo.

La actualidad de ambos equipos

La Real Sociedad venía de ganarle a Rayo con un gol pero después se desinfló: cayó como visitante ante Palace y también ante Santander, en ambos casos dejando escapar el resultado en los últimos minutos. Esa seguidilla la bajó al quinto puesto con 22 unidades, un lugar que todavía la deja cerca de los de arriba pero que exige una reacción rápida en casa.

El Sevilla, en cambio, llega sin ganar en sus últimas tres presentaciones: empató contra Betis y Alavés y antes había perdido feo con Getafe. Son 19 puntos en el noveno puesto, un andar irregular que lo mantiene en tierra de nadie, ni metido en pelea europea ni complicado por el descenso.

El historial entre Real Sociedad y Sevilla

El historial entre ambos está parejo pero con ventaja para el Sevilla, que ganó 22 de los 54 cruces por 19 de la Real, con 13 empates en el medio. En goles también manda el conjunto andaluz, 70 contra 63.

En los enfrentamientos más recientes el Sevilla se quedó con la última visita a San Sebastián con un ajustado 1-0, aunque antes la Real había ganado 2-1 en el mismo escenario. La historia reciente muestra paridad total, con triunfos repartidos de local y de visitante en los últimos cruces.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/05/2026 Sevilla vs. Real Sociedad 1-0 Primera División 24/10/2025 Real Sociedad vs. Sevilla 2-1 Primera División 09/03/2025 Real Sociedad vs. Sevilla 0-1 Primera División 03/11/2024 Sevilla vs. Real Sociedad 0-2 Primera División 02/03/2024 Sevilla vs. Real Sociedad 3-2 Primera División 26/11/2023 Real Sociedad vs. Sevilla 2-1 Primera División 04/06/2023 Real Sociedad vs. Sevilla 2-1 Primera División 09/11/2022 Sevilla vs. Real Sociedad 1-2 Primera División 20/03/2022 Sevilla vs. Real Sociedad 0-0 Primera División 19/09/2021 Real Sociedad vs. Sevilla 0-0 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Valencia vs. Osasuna Domingo 29 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Deportivo La Coruña vs. Barcelona Domingo 29 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Celta vs. Villarreal Domingo 29 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Espanyol vs. Getafe Lunes 30 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Real Sociedad y Sevilla se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Real Sociedad suma 22 puntos en el torneo.

suma 22 puntos en el torneo. Sevilla suma 19 puntos en el torneo.