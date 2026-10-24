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Alineaciones de Valencia y Villarreal por la LaLiga: formaciones probables

Valencia y Villarreal se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Estadio Mestalla por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Valencia vs. Villarreal, LaLiga
Valencia vs. Villarreal, LaLiga

Valencia recibe a Villarreal este sábado 24 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. Valencia viene de empatar 0-0 con Athletic Bilbao y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Villarreal viene de empatar 0-0 con Elche y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Valencia y Villarreal

Valencia (4-2-3-1): Stole Dimitrievski, Pablo Maffeo, César Tárrega, Justin De Haas, José Gayà, Pepelu, Javier Guerra Moreno, Guido Rodríguez, Daniel Raba, Arnaut Danjuma, Luis Rioja. DT: Javier Aguirre.

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Villarreal (4-4-2): Péter Gulácsi, Alex Freeman, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona, Ilias Akhomach, Santi Comesaña, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Ayoze Pérez, Gerard Moreno. DT: Iñigo Pérez.

Bajas y ausentes de Valencia y Villarreal

Valencia:

  • Sadiq Umar (lesión isquiotibial)
  • Dimitri Foulquier (lesión de rodilla)
  • José Manuel Arias Copete (lesión de meniscos)
  • Sergi Canós (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Diego López (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de febrero de 2027)

Villarreal:

  • Nathan-Dylan Saliba (lesión muscular)
  • Nicolas Pepe (lesión)

La previa de Valencia y Villarreal: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España
  • Estadio: Estadio Mestalla
  • Historial: 62 cruces — Valencia ganó 25, Villarreal ganó 24 y empataron 13
  • Último antecedente: 22/02/2026: Villarreal 2-1 Valencia
  • Próximo partido de Valencia: vs. Elche, domingo 1 de noviembre
  • Próximo partido de Villarreal: vs. Espanyol, viernes 30 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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