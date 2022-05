Terence Crawford está a tan solo dos peleas de conseguir lo que nunca nadie ha logrado en la historia del boxeo, aunque no dependerá solo de él. En primer lugar porque ya aceptó el desafío de Errol Spence para pelear por el campeonato mundial indiscutible de peso wélter, que en caso de salir ganador sería el segundo para él debido a que ya lo consiguió como súper ligero. En segundo término, pensando más a futuro, porque ya le apuntó a quien podría volverse indiscutible en el peso súper wélter.

Sucede que Bud, campeón de la OMB en las 147 libras, está tan convencido de derrotar a Spence, dueño de los cinturones de la AMB, la FIB y el CMB; que ya le hizo un aviso también a Jermell Charlo, campeón mundial de peso súper wélter del CMB, la FIB y la AMB que en cuestión de días se medirá ante Brian Castaño, monarca de la OMB, por el indiscutible de esa división.

"No quiero peleas de preparación. No quiero nada. Quiero ir directamente a la pelea con Spence. Soy libre de hacer lo que quiera. No hay nada que se interponga en el camino de nuestra pelea. No hay una compañía de promoción que lo bloquee, no hay lado equivocado de la calle, no hay nada. Veamos quién es el mejor peso welter del mundo", comenzó diciendo Crawford en diálogo con ESPN.

Y ya pensando más allá, agregó: "Este es el momento de hacerlo. Después voy a joder a Jermell Charlo. Pónganlo en el camino. Después de vencer a Errol Spence voy a subir de división y voy a joder a Charlo. Fin de la cita".

Tres veces indiscutible

Si Terence Crawford cumple con todos sus planes a futuro, en tan solo dos peleas podrá convertirse en el único peleador en la historia del boxeo en conseguir tres campeonatos mundiales indiscutibles en la era de los tres cinturones. Paso a paso, todavía tiene solo uno. Y no le será nada sencillo conquistar el segundo ante Spence.