Dicen que con el inicio de un nuevo año se renuevan las esperanzas, pero en el caso de la posibilidad de concretar la ansiada unificación de títulos mundiales en la división de peso wélter entre Terence Crawford, campeón de la OMB, y Errol Spence, campeón de la FIB y el CMB; nada parece haber cambiado.

Sucede que desde Premier Boxing Champions, promotora de Errol Spence, consideran a Crawford como un peleador que no es capaz de generar las ventas de pay per view necesarias para un evento de tamaña magnitud; consideración que no hace ninguna gracia al propio Bud.

"Lo económico es la principal razón por la que esa pelea no ha sucedido. Realmente no quieres insultar a un tipo como Terence Crawford, que es un talento tremendo, no le quitaré nada a su talento, pero no se ha convertido en una estrella de pay-per-view. No digo eso para echarle sombra al tipo, pero tienes que ir a su historial, tienes que ir y ver lo que ha hecho en las peleas de pago por evento en las que ha estado involucrado", expresó Tim Smith, vicepresidente de PBC.

El problema se vuelve mayor si se tiene en cuenta que en 2020 Crawford había declarado que solo negociaría una pelea ante Spence si la bolsa se repartía 60/40 en su favor, debido a que es él quien está considerado como el mejor peso wélter del planeta. Sin embargo, las peleas de pago por evento de Spence han generado cuatro veces más que las de Crawford, entonces ese pedido se vuelve descabellado para PBC.

"Si hay dinero en él peleando contra Errol Spence, donde podría obtener lo que quiere y Errol podría obtener lo que quiere, esa pelea se haría. Pero no quieres insultar al tipo. Nadie quiere insultar a este tipo y hacerle una oferta que sea insultante. Nadie quiere hacer eso. Como dije, es un campeón orgulloso", concluyó Smith.