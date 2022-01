Yordenis Ugas sabe muy bien cómo manejar el hecho de no llegar como favorito a una pelea. De hecho, así transitó los días desde que se confirmó como reemplazo de Errol Spence para enfrentar a Manny Pacquiao hasta que finalmente subió al ring para terminar derrotando al legendario peleador filipino en decisión unánime.

Tras la confirmación de que en abril tendrá finalmente la pelea de unificación de títulos mundiales por la que reclamó la misma noche que venció al Pac-Man, ante el campeón de peso wélter de la FIB y el CMB Errol Spence; el cubano, que es dueño del título Súper de la AMB, vuelve a estar en la misma posición.

Entendiendo que Spence parte como amplio favorito en las casas de apuestas; también en opinión de fanáticos y especialistas, Yordenis Ugas confía sin embargo en tener con qué volver a dar un campanazo. "Estoy feliz de pelear contra uno de los mejores libra por libra. Así que me siento bendecido y emocionado con este desafío", comenzó diciendo en diálogo con George Ebro.

Y agregó: "Estoy cien por ciento convencido de que puedo ganar esta pelea. Va a ser una pelea dura y fuerte, pero mi mentalidad es solo eso, buscar las peleas más duras y dar todo de mí. Va a ser muy difícil, pero ya me estoy preparando para eso. La única pelea que no se gana es la que no se lucha".

De derrotar a Errol Spence, Yordenis Ugas quedaría a tan solo un cinturón de conseguir el campeonato mundial indiscutible en la división de peso wélter, precisamente el título mundial de la OMB que pertenece a Terence Crawford.