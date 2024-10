Dentro de un partido que podría ser tranquilamente un duelo de final, Arsenal y PSG buscarán escalar en la tabla de la fase de liga de esta renovada UEFA Champions League 2024-25, cuando los ‘Gunners’ reciban a los ‘Rouge et Bleu’ este martes en Inglaterra.

Será un enfrentamiento de grandes estrellas, que coparán las alineaciones de ambos contrincantes. Sin embargo, habrá bajas sensibles de cada lado. Por la visita, una ausencia de peso será la de Ousmane Dembelé, uno de los mayores talentos de los parisinos.

¿Por qué no juega Ousmane Dembelé en Arsenal vs. PSG?

El delantero no podrá jugar este martes por la Champions League a causa de motivos disciplinarios. Sí, así como se lee: el francés se encuentra castigado por el entrenador Luis Enrique, por cuestiones que sucedieron fuera del campo y no cayeron bien en el cuerpo técnico.

De hecho, el propio Luis Enrique lo confirmó en rueda de prensa antes del partido: “Si alguien de manera grave, no cumple con las obligaciones del equipo, significa para mí que no está preparado, en una semana tan importante como esta necesitamos que todos los jugadores estén a disposición; si alguien no cumple esas expectativas, no hay ningún problema, mi objetivo es buscar lo mejor para el equipo y esa es mi decisión”.

Ousmane Dembelé se quedó sin Champions por indisciplina [Foto: Getty]

¿Quién será el reemplazo de Ousmane Dembelé en Arsenal vs. PSG?

Según L’Equipe, el español Marco Asensio se perfila para ser el reemplazante del atacante ex Barcelona, en el partido de este martes ante los ‘Gunners’. El estratega del París no dio a conocer cuál será la duración de la sanción interna a Dembelé, pero podría durar algunos juegos más.

La alineación del PSG ante Arsenal, sin Ousmane Dembelé:

Con la ausencia del ‘Mosquito’, Luis Enrique dispondría en el campo el siguiente equipo para visitar al segundo de la Premier League: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Warren Zaïre-Emery, Fabián Ruiz; Bradley Barcola, Marco Asensio y Kang-in Lee.