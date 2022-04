El próximo sábado, Chivas visita a Toluca en el Estadio Nemecio Diez con el objetivo de volver a ganar para meterse entre los 12 mejores de la tabla de la Liga MX. Con ese objetivo en el futuro inmediato, el Rebaño no para de sufrir diferentes golpes ya sea porque se hay dudas con jugadores, entrenadores y directivos.

Por otra parte, en las últimas horas, se informó que la paz entre el Michel Leaños y su plantel parece estar rota y no habría marcha atrás. A esto, se le suma que José Juan Macías viajaría con el Guadalajara a chocar con el equipo de Ignacio Ambriz, pero no podría se confirmó que no sería titular.

José Juan Macías viaja con Chivas, pero no es titular

La llegada de José Juan Macías significaba para el Rebaño Sagrado y Michel Leaños la tranquilidad de volver a tener la oportunidad de recuperar un centro delantero con mucho gol, algo que no proporcionó Ángel Zaldívar. Sin embargo, con el correr de los encuentros y entrenamientos, el exjugador de Getafe sigue sin ser titular y ante Toluca, del había dudas de si viajaría, volverá a ser una alternativa para Michel Leaño.

¿Los jugadores de Chivas y Michel Leaños peleados?

Michel Leaños sin duda está más afuera que dentro de Chivas, a pesar de que Ricardo Peláez haya garantizado que será el entrenador hasta el fin del torneo. Sin embargo, en el día de hoy, Medio Tiempo, informó que habría una ruptura entre el técnico y el plantel debido a que los segundos muestran sus molestias porque se le da minutos a jugadores que no están en buen nivel que otros. “A los elementos del club no les gusta que jueguen algunos futbolistas que Marcelo los tiene como inamovibles y para otros esos titulares no están en buen nivel, y de ahí el enojo. Habrá que ver qué pasa en los siguientes partidos. Chivas tendrá una seguidilla de 6 duelos en 20 días, se juega todo y si Michel Leaño no encausa al plantel le va a costar la chamba”, informó el reconocido portal en su columna Toque Filtrado.