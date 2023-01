En el periodo de futbol de estufa correspondiente al torneo Clausura 2023 de la Liga MX, una de las bajas más significativas que reportaron las Chivas del Guadalajara fue la del delantero Ángel Zaldívar; ya con el Atlético de San Luis, el Chelo habló de la presión que se vive en el Rebaño.

Ángel el Chelo Zaldívar debutó en la Liga MX en el Clausura 2013 con el Guadalajara, tuvo algunas etapas con Monterrey y Puebla, y regresó a las Chivas donde no pudo consolidarse. "En Chivas la presión la sabemos, conocemos cómo es el entorno, siempre va a haber todo eso. Yo lo viví mucho tiempo y es algo que a lo mejor no se tiene que cargar a una sola persona, a un solo jugador. Creo es más parte colectiva del equipo, si no anda bien pues es culpa en sí de todos. También no creo que sea justo que a unos jugadores se le cargue más el peso que a otros, tiene que ser equitativamente: los que están jugando, también los que no, la directiva, el cuerpo técnico".

En entrevista para ESPN, Ángel Zaldívar consideró que en las Chivas del Guadalajara "todos son responsables de los resultados, cada uno tiene que poner su granito de arena y a lo mejor muchas veces se van por un jugador porque es el delantero, porque está jugando o porque a lo mejor esa vez comete un error y ya se van contra él. Es parte del futbol que muchas veces quieren encontrar culpables cuando en realidad se tiene que ver más a fondo qué es lo que ocasiona los malos resultados".

Ángel Zaldívar también hizo referencia a Javier Eduardo Chofis López quien a pesar de su talento tampoco pudo consolidarse en las Chivas del Guadalajara, pero ahora destaca con el Pachuca y él espera también sobresalir en el Atlético de San Luis: "Influye y tiene que ver mucho el entorno, pues si el equipo está bien, si está figurando, el entorno te ayuda a poder dar todo tu potencial, pues eso ayuda. Creo que la Chofis también estuvo en una etapa exitosa en Chivas y también ofreció muchas de sus cualidades en los campeonatos, luego sale a también a Pachuca y ahí el equipo también estuvo bien. Entonces eso hace que tú como jugador puedas aportar tu máximo potencial".

Ángel Zaldívar sobre el apoyo del director técnico

Para el Ángel Chelo Zaldívar, afianzarse como jugador de las Chivas del Guadalajaradepende en buena medida de la confianza que reciba del director técnico. "A veces en el entorno en Chivas pues no fueron buenos torneos o no fue como quisiera, los minutos que quisieran y en otro lugar a lo mejor encontraron esa regularidad; también tiene mucho que ver cada cada jugador en qué etapa se encuentran, si estás jugando ó si el entrenador confía en ti, también tiene eso mucho que ver si triunfas en Chivas”.