Pese a que no está en su mejor momento, en nombre de Chicharito Hernández nunca deja de sonar en la órbita del futbol mexicano. Este lunes 24 dio una entrevista a Fox Sports en la que tocó diversos tópicos.

Desde tirarle al Tata Martino, hasta asegurar que tiene compañeros que han cometido errores peores, el formado en Guadalajara se atrevió a mostrar su lado más auténtico y dejar polémica para los medios.

Otra declaración que ha pasado algo inadvertida es que le cerró la puerta al América, asegurando que aunque tuviera la posibilidad, nunca vestirá los colores del conjunto que actualmente dirige Fernando Ortíz.

“En América no voy a jugar; nunca soy de cerrarle la puerta a situaciones, pero en América no voy a jugar, no. Soy Chiva de corazón y sí se puede dar que juegue en otro club, pero si llego a pensar en irme a México, la opción número uno sería Chivas a como dé lugar”, aseguró Hernández Balcázar.

¿Volverá a Chivas?

Aunque las dos partes han declarado en distintas ocasiones su deseo de juntar caminos, hasta el momento han existido pocas señales de que esto será una realidad. El nacido en Guadalajara está próximo a cumplir 35 años, siendo una de sus últimas oportunidades para marcharse al cuadro que lo formó.