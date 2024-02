Polémica: América se siente perjudicado por un penal no cobrado en el empate con Mazatlán

El Club América empató este miércoles 2-2 con Mazatlán y desperdició una oportunidad de mantenerse cerca del líder Cruz Azul, considerando que Las Águilas se enfrentaron ante un rival que se ubica en la zona baja de la clasificación del Clausura 2024.

Además, en dicho partido se generó una polémica en una jugada que podría haber culminado en un penal a favor del América pero que finalmente el árbitro Ismael Rosario López no lo pitó. Sin embargo, la acción causó revuelo y los aficionados se sintieron perjudicados.

La opinión de Ramos Rizo sobre la jugada polémica

Ramos Rizo, ex árbitro mundialista en Corea-Japón 2002 y actual analista en ESPN, escribió un comentario sobre la jugada en su cuenta de X (ex Twitter): “Min 61 penal sobre Quiñones que no sanciona Rosario López”.

Luego, en el programa Futbol Picante, Ramos Rizo certificó su opinión y expresó que se tendría que haber otorgado penal a favor del América. En el momento de la jugada Las Águilas perdían por 1-2 ante Mazatlán y hubiese sido una oportunidad para igualar el partido en busca de la remontada.

De todas formas, el América logró finalmente empatar el encuentro gracias al doblete de Henry Martín y al menos rescató un punto, aunque fue un resultado decepcionante porque el conjunto Crema jugó como local frente a un rival menor.

El América aún no logró ganar en el Estadio Azteca en febrero en la Liga MX (dos empates), pero volverá a tener una oportunidad el próximo sábado cuando se enfrente al líder Cruz Azul en el Clásico Joven.