La Copa América de Estados Unidos ya se puso en marcha con la victoria de Argentina, campeón defensor, por 2-0 ante Canadá en Atlanta. Si bien el juego dio mucho de qué hablar, uno de los acontecimientos más llamativos de la jornada ocurrió en las inmediaciones del Mercedes-Benz Arena, sede donde se disputó el encuentro.

Es que algunos minutos después de finalizado el duelo, un periodista argentino, llamado Leandro Aguilera, se trenzó dialécticamente con un aficionado mexicano mientras realizaba su análisis post partido.

“Vamos Argentina. Ganó aquí en Atlanta dos a cero con categoría la Selección de Scaloni, la campeona del mundo”, comenzó diciendo el comunicador de la señal TyC Sports. Segundos después, un fanático del Tri apareció en escena realizando un gesto confuso con ambas manos y afirmando que “le regalaron el título a Argentina”.

Con los ánimos ya caldeados, el cronista comenzó a vociferar “Campeón del Mundo Argentina” y preguntó, en forma irónica, “¡¿cuántas copas tiene México?!”.

Pese a esto, el aficionado del conjunto nacional no se quedó callado y respondió “le regalaron el penal”. No obstante, no se sabe si el simpatizante hacía referencia a las cinco penas máximas pitadas a favor del conjunto albiceleste en el Mundial de Qatar o al presunto penal en favor de Canadá por presunta falta de Lisandro Martínez a Jacob Shaffelburg.

¿Cuándo podrían cruzarse México y Argentina en la Copa América?

Si bien todavía falta mucho camino por recorrer, el sorteo y la confección de los grupos han marcado que, en caso de pasar con éxito sus respectivas zonas, Argentina y México se cruzarán en cuartos de final o semifinales.

Para que suceda el primer caso, uno de los dos debe finalizar primero en su zona y el otro segundo. Pero si esto no ocurriera, es decir si ambos terminaran en la misma posición de sus correspondientes grupos, se enfrentarían en semifinales siempre y cuando superen la instancia de los ocho mejores.