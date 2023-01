Tras la derrota que sufrió la Máquina del Cruz Azul ante los Rayados del Monterrey en la cancha del estadio Azteca en partido de la segunda jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, el director técnico Raúl el Potro Gutiérrez, dio sus conclusiones de los mostrado por sus jugadores.

Luego de estar en ventaja con un gol de Uriel Antuna, el Cruz Azul no supo manejar el escenario favorable ante el Monterrey y fue víctima de sus errores defensivos, así lo consideró Raúl el Potro Gutiérrez al final del partido. El entrenador celeste subrayó el factor a trabajar durante la semana.

"La manera en que cayeron los goles no son acorde a lo que veníamos trabajando, a lo que esperábamos, pero evidentemente bajo esos contextos el rival aprovecha esas equivocaciones y pagamos ese precio, pienso que tenemos que modificar y no ser un equipo de reacción, creo que el equipo estaba bien, hizo un buen primer tiempo con todo y que recibimos un gol, entonces hay que seguir ajustando esas cosas. No es lo mismo los entrenamientos que el partido, los jugadores se tienen que adecuar al ritmo del juego", dijo Raúl el Potro Gutiérrez en la conferencia posterior a la derrota de Cruz Azul ante Monterrey.

Raúl el Potro Gutiérrez reconoció el potencial del Monterrey, pero quedó conforme con lo que hicieron los jugadores del Cruz Azul en la parte final del partido. "Queda esa palabra paciencia y queda seguir trabajando, no conozco otra ruta para mejorar y estamos en esa frecuencia. Desgraciadamente hoy nos toca un rival de liguilla, que es algo que les menciones a mis jugadores. El camino es largo y vamos a mejorar, primero porque debemos hacerlo y porque y porque la cara que mostraron los jugadores en los últimos 25 minutos es lo que queremos ver y es a lo que vamos a aspirar".

Potro Gutiérrez elogió a Uriel Antuna

El primer gol del partido lo marcó Uriel Antuna quien lo celebró de manera eufórica aun cuando días atrás se frustró su pase al futbol de Europa. Para el director técnico Raúl Potro Gutiérrez el volante ofensivo se comportó a la altura ante Monterrey: "Uriel es un gran profesional y ya habíamos hablado sobre todo el tema, pensando en diferentes escenarios que se pudieran dar para él y qué era lo que se tenía que hacer con respecto a eso, hoy Uriel hizo un partido bueno, hay que ponerlo todavía mejor, y la única manera, como hemos platicado con él, es que él siga teniendo buenas actuaciones para que siga teniendo una posibilidad de salida, entonces creo que ese fue el mensaje de Uriel y nos tiene contentos".