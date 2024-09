Una interesante jornada tuvo lugar esta mañana de domingo en la Fórmula 1, en lo que fue el Gran Premio de Singapur. En una carrera que terminó teniendo como ganador al británico Lando Norris, un interesante ida y vuelta se dio entre dos de los corredores más talentosos.

En las primeras vueltas de la carrera, el mexicano ‘Checo’ Pérez platicó con su ingeniero en la radio y elogió al argentino Franco Colapinto desde su coche, ya que le costó superarlo en la grilla, y sus palabras se hicieron virales de inmediato en todo Latinoamérica.

“Es muy bueno, difícil de pasar”, dijo Sergio Pérez, que debió trabajar duro para poder dejar atrás al joven piloto albiceleste, que está haciendo sus primeros pasos en la Fórmula 1. Un rato más tarde, ‘Checo’ pudo superarlo y ganar la posición producto de un undercut.

De hecho, al finalizar el GP de Singapur, finalizaron uno por detrás del otro: Pérez terminó en el 10° lugar, y Colapinto, en la 11° posición. Por delante, Norris, Verstappen, Piastri, Russell, Leclerc, Hamilton, Sainz, Alonso y Hulkenberg ocuparon las primeras nueve colocaciones.

Sergio Pérez y Franco Colapinto, rivales adentro y compañeros afuera.

Al cabo de la carrera, Franco Colapinto platicó con la prensa y devolvió gentilezas con el mexicano. “Checo es un pilotazo, no me podía pasar porque estamos en Singapur, si estábamos en otra pista me hubiera pasado, jajajaja“, expresó el argentino en conversación con la señal de ESPN, luego de su tercer circuito en la F1.

Más tarde, Colapinto platicó con DAZN y manifestó su admiración por su competidor y dejó un mensaje muy afectuoso hacia él. “Un capo Checo, lo quiero mucho, lo veía de chico en casa en Argentina antes de que viniera a correr a Europa, me levantaba temprano para ver sus carreras; es algo muy lindo estar peleando y corriendo contra él“, se sinceró Franco, muy contento por estar en los primeros planos del automovilismo a tan corta edad y enfrentando a sus ídolos.