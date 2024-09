Franco Colapinto afronta un nuevo reto en la Fórmula 1: el Gran Premio de Singapur. El joven piloto argentino completó una gran carrera en Azerbaiyán, en la que sumó puntos, y ahora deberá rodar nuevamente en un circuito callejero, con el valor agregado de que esta será su primera experiencia de noche.

James Vowles, director de Williams, está encantado con el rendimiento de Franco y recientemente reveló que quiere encontrarle un asiento para 2025. No obstante, esto se daría en una suerte de préstamo a Kick Sauber (Audi a partir de 2026).

Sin embargo, Colapinto se mantiene en calma sobre su futuro en la Fórmula 1. De hecho, este jueves los medios le consultaron al respecto antes del reconocimiento del Circuito Urbano Marina Bay y el de Buenos Aires dejó en claro que no tiene la cabeza en el próximo año.

Franco Colapinto sumó puntos en su segunda carrera (IMAGO)

La llamativa declaración de Franco Colapinto sobre la chance de quedarse en la F1

Franco Colapinto respondió preguntas sobre su futuro antes del GP de Singapur y aseguró que no está pensando en eso y que no mira las noticias. Además, manifestó: “No tengo ni idea de nada en realidad. No me centro en 2025, solo en la increíble oportunidad que me han dado James, Williams y el equipo”.

De esta manera, el argentino le bajó un poco la espuma a todos los rumores que lo posicionan en Kick Sauber, escudería que solamente tiene confirmado a Nico Hülkenberg hasta el momento.

Gabriel Bortoleto, el fuerte competidor de Franco Colapinto para el asiento vacante en Kick Sauber

A pesar de que tanto James Vowles como la prensa colocó a Colapinto vestido de verde en 2025 luego de su auspiciosa aparición en la F1, ahora apareció otra opción: Gabriel Bortoleto. El joven brasileño es el candidato a ganar la Fórmula 2 y es otra de las alternativas que maneja Mattia Binotto según el portal Motorsport.

Gabriel Bortoleto también suena para fichar por Kick Sauber (IMAGO)

En la misma línea, Valtteri Bottas -actual piloto de la escudería- también levantó la mano y pide que no descarten su renovación. Puntualmente, el finlandés aseguró en conferencia de prensa: “Creo que estoy conduciendo mejor que en Mercedes, pero obviamente no es tan visible”.

