En el marco de la Copa Intercontinental 2024, Pachuca cayó por 3-0 en un digno partido que, pese al resultado, dejó una imagen más positiva de lo que parece. El talento individual del Real Madrid fue suficiente para poder quedarse con el compromiso.

Esa buena imagen que dejaron los Tuzos fueron bien valoradas por la FIFA, que al final del torneo entregó galardones a los mejores jugadores del certamen internacional. En esa vía, Elías Montiel fue premiado con el Balón de Bronce como el tercer mejor jugador de la copa.

El futbolista del conjunto mexicano posó junto a los jugadores que quedaron por encima. El Balón de Oro fue dirigido a Vinicius Junior, mientras que Federico Valverde recibió el Balón de Plata. Al final, el canterano de 19 años posó con las dos estrellas mundiales que le quedará de recuerdo.

Cabe añadir que Montiel fue titular en los tres compromisos de los Tuzos durante la competencia y disputó todos los minutos jugados. Esto viene de larga data ya que sumó muchos minutos en el año, ganándose la confianza del técnico Guillermo Almada para darle la titularidad.

Pachuca tendrá revancha pronto en el plano internacional ya que, pese a no haber clasificado a la Concachampions del año próximo y no podrá retener el título, si no también será parte del Mundial de Clubes 2025, que estrenará su formato de 32 equipos.

¿Cuántos partidos jugó Elías Montiel en Pachuca?

Desde su debut en 2023, el jugador suma 50 partidos jugados, en los que incluso un gol y 4 asistencias. Cabe destacar que su faceta defensiva es clave para el equilibrio del equipo, por lo que su valor en el juego está en esos rendimientos y no tanto en la cuota goleadora.