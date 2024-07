El motivo por el cual la estrella de la NBA no se encuentra en la cita olímpica.

El equipo de Estados Unidos de básquetbol siempre es una de las principales atracciones en los Juegos Olímpicos. Las estrellas de la NBA se reúnen para competir y en París 2024 esto no será la excepción.

Su entrenador en la capital francesa es Steve Kerr, quien fue auxiliar del histórico Gregg Popovich en Tokio 2020, donde Estados Unidos consiguió la medalla dorada (y lo viene logrando de forma consecutiva desde Beijing 2008).

LeBron James es el líder y el capitán de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos 2024. Pero otras estrellas como Stephen Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum, Joel Embiid y Devin Booker, entre otros, también dirán presente en París.

¿Por qué no juega Kyrie Irving con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos París 2024?

Kyrie Irving, reciente finalista de la NBA con los Dallas Mavericks, no forma parte del equipo de básquetbol de Estados Unidos porque no superó el corte final. En abril se anunció oficialmente el plantel de 12 jugadores y el base no fue convocado.

Kyrie Irving junto a Carmelo Anthony en Río 2016 (IMAGO)

“Les deseo lo mejor a mis hermanos. Simplemente no encajaba en este equipo. El proceso de deliberación seguro fue difícil. Pero repito, no tengo nada más que respeto por esos muchachos”, comentó Kyrie Irving en abril cuando salió a la luz la noticia de que no fue convocado.

El ahora jugador de los Dallas Mavericks fue campeón con el Dream Team en Río 2016 y no estará en París 2024. “En este punto de mi carrera, creo que mi atención debería centrarse en ganar un campeonato y en el verano simplemente apoyar a esos muchachos cuando tenga la oportunidad“, expresó Kyrie Irving.