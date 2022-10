Avilés Hurtado parece haberse convertido en el nuevo gran enemigo de la afición de Monterrey, su exequipo, luego del gol que le marcó en la vuelta de las Semifinales de la Liguilla y un festejo que estos entendieron como provocación. También reaccionaron algunos de sus excompañeros, que después de eso no lo trataron nada bien. Incluso su esposa Julieth, se hizo eco de una denuncia en las redes sociales al comentarista Santiago Fourcade, al que acusaron de haber properido dichos racistas contra el jugador colombiano, algo que no pudo comprobarse con ningún audio o video.

En una entrevista concedida a Fox Sports Radio, el jugador de los Tuzos de Pachuca quiso comenzar a aclarar algunos aspectos de la situación previo a la disputa del partido de ida de la gran Final del Apertura 2022 en la que estarán visitando a Toluca. “Se ha hecho un alboroto por cosas que realmente no pasaron. Si bien pude anotar el penalti, en ningún momento se lo fui a celebrar a la afición o quise sacar algo que tenía del pasado, jamás”, comenzó diciendo.

“Cuando voy y celebro con mis compañeros, bailo, normalmente siempre lo hago, incluso cuando estuve ahí en Monterrey y hacía goles festejaba bailando y siempre me ha gustado. Después voy y celebro con mi esposa, que fue a Monterrey, estaba en un palco. Siempre hablamos antes del partido y nos damos buenas vibras, pero realmente no fue contra la afición”, agregó.

Y aclaró: "Realmente no fue directamente contra la afición, yo a la afición la respeto mucho, entiendo su punto de vista por lo que pasó, querían tener a alguien a quien culpar y el que más se vio en ese momento por el penalti fui yo, pero no fue así. Yo le tengo mucho respeto incluso a los directivos que me dieron la posibilidad de ir a Monterrey".

El futbolista colombiano en ningún momento confirmó haber recibido insultos rascistas, ni de parte de los jugadores de Rayados ni, como se dijo, de parte del periodista Santiago Fourcade. Sí dijo haber quedado sorprendido por la reacción que algunos de sus excompañeros ante la celebración de su gol.

“Lo que sí me sorprendió fue lo que pasó con mis excompañeros, que me decían un montón de cosas. De Andrada no escuché nada, nada más llegó a empujarme pero no entendía por qué porque yo estaba celebrando mi gol, es un pase a la final, es algo que todos estábamos esperando y fue un momento de descarga", relató.

Y acto seguido apuntó directamente contra Rogelio Funes Mori: “Lo que sí me decía Funes que escuchaba era que el club me había dado de comer, que eso no se hacía, que yo no era así y yo le trataba de explicar que no era con la afición, que era con mi esposa, que estaba celebrando el gol, ella me alzaba la mano y era realmente con ella, pero como que malinterpretaron todas las cosas y eso llevó todo a lo que no era”.