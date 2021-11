¡No a Cruz Azul! Padre de Julián Araujo reveló que su hijo no siguió sus gustos y escogió otro club de la Liga MX

La Selección de México está dando pasos agigantados en las batallas para quedarse con los servicios de futbolistas que también son queridos por otros países. Uno de esos casos es el de Julián Araujo, quien en todo momento le dio su respuesta negativa a los Estados Unidos por su deseo de vestir la playera del Tri.

Desafortunadamente, Los Angeles Galaxy ya no competirá en la temporada 2021 de la Major League Soccer pero las estadísticas del lateral por derecha le pudieron llenar el ojo a Gerardo Martino. El futbolista de 20 años fue titular en 32 encuentros y comenzó a ser seguido por el entrenador argentino.

"A mí me habló en un día tres veces. Me decía que quería irse para México y yo le dije que él lo decidiera solo. Le expliqué que la afición es muy exigente y solo me dijo que estaba preparado para todo, que iba a poner más del 100% para agradarle a la gente y para representar dignamente al país", comentó Jorge, padre del elemento del conjunto californiano, en declaraciones publicadas por el sitio Mediotiempo.

¿A qué equipo le va Julián Araujo?

En la misma plática, el papá del futbolista, que es confeso fanático de Cruz Azul, que estuvo cerca de La Masía de Barcelona reveló: "Toda la familia siempre ha visto futbol mexicano, de Europa casi no. Hay de todos los equipos. De niño se ponía más la playera de las Chivas porque los tíos lo convencían".