Tiempo después que se diera a conocer la renuncia de Yon De Luisa a la presidencia de la FMF, el dueño de Mazatlán Ricardo Salinas Pliego firmó en su propia cuenta de Twitter un comunicado con una serie de modificaciones estructurales a las que se debía dar lugar en el futbol mexicano y que hizo alusivas también al pensamiento de otros dueños.

Entre los planteos se demandó la necesidad de eliminar los descensos que estaba previsto implementar así como también las multas, eliminar la multipropiedad de manera ordenada y aplicar las normas del Fair Play financiero con la finalidad de "lograr la salud y estabilidad financiera de los equipos de la Liga MX para que los dueños podamos pensar y actuar con la visión de largo plazo".

Quien no quedó demasiado convencido con las nuevas propuestas expresadas a la salida de Yon De Luisa de la Federación Mexicana de Futbol fue el periodista David Faitelson, quien no dudó en salir al cruce desde su cuenta de Twitter. "Mientras el futbol mexicano siga tomando decisiones pensando en la billetera y no en la cancha, las cosas no cambiarán", comenzó escribiendo de manera general.

Poco después, se dirigió expresamente al presidente del Mazatlán y aludió en su nombre a los demás dueños de los equipos que forman parte de la Liga MX. "Don Ricardo Salinas Pliego: el futbol no se maneja como usted lo hace -exitosamente por cierto- en la televisión, en Elektra, en Banco Azteca y demás empresas. El futbol es un tema diferente. Usted y el resto de los dueños saben hacer negocios, pero de futbol no tienen idea", disparó.