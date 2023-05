El entrenador de la Fiera dejó en claro que no se siente atraído por el formato de competición del futbol mexicano.

El Repechaje del Clausura 2023 trajo varias sorpresas, con resultados imprevistos. Uno de ellos, fue la eliminación del León, en condición de local, tras perder por 1-3 ante Atlético San Luis. Al término del encuentro, Nicolás Larcamón mostró su enojo con la organización de la Liga MX.

Pese a que León era favorito, una mala jornada dejó a los finalistas de Concachampions afuera del Clausura 2023. Por tal motivo, Nicolás Larcamón, se sintió perjudicado y apuntó contra el formato de la Liga MX: "Sé que hay una parte comercial de la industria. Desde mi punto de vista sincertamente no me gusta, hoy soy perjudicado".

"No quiero andar con la imagen de perjudicado siempre, pero priorizar tanto el espectáculo más que lo deportivo no va tanto conmigo", dijo Larcamón luego de la eliminación del León. La Fiera terminó en el 6° lugar de la fase regular, pero no pudo con Atlético San Luis, que ingresó como 12° clasificado.

Respalda a la plantilla

A pesar de la eliminación, Larcamón señaló que su equipo se enfocará en la Concachampions: "Más allá del resultado que nos deja bronca y enojo, hay que confiar en un grupo que trabajó muy bien desde el día uno y que por delante tiene también una motivación gigantesca por trascender a nivel internacional. Confío hoy, confío ahora, después de un resultado así. Reconozco muchos valores en mi equipo", explicó el entrenador argentino.

¿Cuándo se juega la Final de la Concachampions 2023?

Tras eliminar a Tigres UANL en semifinales, León se ganó el derecho de disputar la Final de la Concachampions ante Los Ángeles FC. El partido de Ida se disputará el 31 de mayo, con la Fiera en condición de local. Días más tarde, el 4 de junio, el certamen se definirá en suelo estadounidense.