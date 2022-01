Después de dos meses de que el delantero holandés Alessio Da Cruz fuera separado del plantel del Santos y a tres semanas de que fuera dado de baja de manera definitiva, Matheus Doria, defensa brasileño de los Guerreros, reveló cómo se comportaba el atacante europeo al interior del plantel.

A finales de noviembre, Guillermo Almada, entonces director técnico del Santos, reveló que Alessio da Cruz fue separado tras haber incurrido en varias indisciplinas. A inicios de enero el delantero holandés se depidió para irse al futbol italiano donde actualmente juega con el Vicenza.

Matheus Doria salió a revelar cómo se comportaba su excompañero: "Las cosas como son, la ausencia de Alessio, ninguna, porque nunca quiso estar, nunca estuvo, esa es la realidad. Nunca quiso estar con nosotros, nunca quiso aprender el idioma, nunca quiso entregarse al 100 para estar en el club, entonces no es una ausencia, porque siempre estuvo ausente".

Alessio da Cruz en la Liga MX

Proveniente del Parma, Alessio da Cruz llegó al Santos ya con el torneo Apertura 2021 en marcha. En La Liga MX jugó ocho partidos, siete de estos como titular, y marcó tres goles en 567 minutos. Con la categoría sub 20 fue titular en dos partidos, acumuló 112 minutos y no anotó.

Cuando se fue de México, Alessio da Cruz publicó en Instagram un mensaje de despedida: "Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los aficionados que me han apoyado incondicionalmente desde mi llegada. Gracias a ustedes, pronto comencé a sentirme como en casa en La Laguna. No he conocido mejores aficionados en mi carrera y les deseo lo mejor para el futuro".