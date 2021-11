Este fin de semana se disputarán las cuatro eliminatrorias de repechaje del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX y una de ellas se jugará sin público. Monterrey visitará al Cruz Azul y considera que será ventaja que el partido sea a puerta cerrada por el veto de un partido al estadio Azteca como sanción por el grito homofóbico que se escuchó en el partid ante el León.

"Al final la gente sí es un factor, siempre juega un papel importante la afición, hay una sensación distinta, pero jugamos once contra once, esperamos un partido difícil. No hay gente, pero están en su cancha y no será fácil”, consideró en conferencia de prensa Alfonso González, mediocampista del Monterrey.

Ponchito González admitió que los Rayados jugarán este partido con la obligación de ganar porque si no clasifican a la liguilla sería considerado como fracaso porque "este equipo siempre tiene que estar peleando los primeros lugares, hacer un buen papel a lo largo del torneo, pero el formato nos permite poder entrar a la fiesta grande, uno de los objetivos es estar en liguilla y el otro ganarla".

Los Rayados del Monterrrey tienen la nómina más costosa del torneo y por lo pronto ya hicieron valer esa condición al vencer al América en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Los regiomontanos buscarán cerrar el año ganando también el campeonato de liga.

“Este equipo está para ser protagonista, somos aspirantes al título, confío en esta institución, cuerpo técnico, vamos a encararlo de la mejor manera con mucha responsabilidad y matarnos en la cancha para sacar el partido el fin de semana, es una final”, apuntó Ponchito González.