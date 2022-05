Toluca quedó eliminado del Clausura 2022 de la Liga MX pero todavía no podrá tomarse vacaciones...

Este fin de semana se llevará a cabo el inicio de la Liguilla del Clausura 2022 pero, asombrosamente, Toluca no formará parte. Aún con la llegada de un entrenador de jerarquía como Ignacio Ambriz, el tercer club más ganador del país en cuestión de títulos de la Liga MX tuvo un campeonato para el olvido.

Una vez finalizada la etapa regular, las máximas autoridades de la institución mexiquense dieron la cara para calmar las aguas. Junto a FC Juárez y Xolos de Tijuana, los Diablos Rojos fueron uno de los equipos que quedaron obligados a pagar la multa tras la desaparición del descenso. Un verdadero fracaso...

Pero el semestre todavía no terminó. Los fanáticos están esperando una rápida reestructuración, que sí va a llegar, pero no será desde este momento. ¿Por qué? Porque los Choriceros, a pesar de no competir en la Fiesta Grande, tendrán un importante compromiso internacional antes de empezar a tomarse vacaciones.

"Todavía tenemos un compromiso contra Bayer Leverkusen y queremos que participen una gran mayoría de los jugadores que estamos. Después de eso, que ya vienen vacaciones, tomaremos la decisión de quiénes son los que se van", comunicó Nacho Ambriz en la conferencia de prensa de esta semana.

¿Cuándo será el Toluca vs. Bayer Leverkusen?

Los alemanes todavía están compitiendo en las jornadas finales de la temporada 2021-22 de la Bundesliga. El encuentro está pautado para el martes 17 de mayo, en el Estadio Nemesio Diez. El horario todavía no está confirmado y tampoco la televisación, aunque sería a través de la pantalla de TUDN.