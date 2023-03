Nacho Ambriz no encontró respuesta en una de las figuras de Toluca y no le tembló el pulso para enviarlo al banco de los suplentes.

Tras un inicio irregular, Toluca empezó a levantar en el Clausura 2023 de la Liga MX. Los mexiquenses sumaron 18 puntos en lo que va del campeonato y están ilusionándose con ingresar, de manera directa, a los Cuartos de Final de la Fiesta Grande. Deben seguir por el mismo camino en la recta final...

También tendrán que pulir cuestiones en el vestidor. Una de ellas es la que mencionó el Francotirador de RÉCORD en una de sus habituales columnas para dicho medio de comunicación: se está gestando un problema extracancha entre el entrenador y un futbolista clave de los Diablos Rojos, pero no hay solución.

"No todo es miel sobre hojuelas. Hubo un nuevo pleito entre Ignacio Ambriz y Leonardo Fernández. Nacho le pidió al uruguayo que no abusara de la conducción, que no jugara a más de tres toques, pero el volante ofensivo no le hizo caso y lo pagó con la suplencia", reveló esta fuente, filtrando el malestar del DT.

¿Cuántos minutos sumó Leo Fernández en 2023?

El '10' de Toluca registró 517 minutos en el Clausura 2023, siendo titular únicamente en 5 de los 9 partidos que disputó el equipo en el campeonato. Marcó un doblete en la victoria ante Santos Laguna, en Torreón, pero el entrenador no está convencido de incluirlo dentro de la alineación ideal de los Choriceros.