La jornada 16 del Clausura 2024 tuvo varios partidos atractivos, siendo el Pumas vs. América uno de ellos. Sin embargo, lo cierto es que el Clásico Capitalino no estuvo ajeno a la polémica, sino que hubo una gran controversia. Y luego de la no expulsión a Pedro Quispe, salió a la luz una foto de cómo le quedó a pierna a Igor Lichnovsky.

Sobre el primer tiempo del enfrentamiento, hubo una muy dura entrada que dio mucho de lo que hablar. Resulta que Pedro Quispe, en su intento de ganar el balón, le propinó un planchazo con los tacones a la pierna de Lichnovsky. Y pese a la dureza de la infracción, el peruano se salvó de la tarjeta roja.

Por supuesto, esta decisión arbitral generó gran polémica, sobre todo en los aficionados del América. Y en medio del enojo popular, salió a la luz una imagen de cómo le quedó la pierna al chileno, la cual se hizo viral rápidamente entre los fanáticos azulcremas.

Así le quedó la pierna a Igor Lichnovsky tras la entrada de Quispe

A pesar de haber quedado muy sentido por la infracción, Lichnovsky pudo continuar el partido. Sin embargo, y mientras la segunda parte del Clásico Capitalino tenía lugar, salió a la luz una dura imagen de la pierna del defensor, visiblemente afectado por la patada de Pedro Quispe.

Por encima del tobillo, en la zona de contacto, Igor quedó con una clara marca de raspón y sangre. De esta manera, queda en evidencia que la dura entrada del futbolista de Pumas realmente dejó tocado del hombre del América, quien por fortuna pudo continuar el juego en la segunda parte.

Enojo en América por la no expulsión a Pedro Quispe

Mediante las redes sociales, cientos y miles de aficionados del América manifestaron su enojo por la decisión arbitral. Pese a que Quispe tocase primero el balón, se trató de una acción temeraria la cual, de acuerdo a los aficionados azulcremas, debió haber sido sancionada con expulsión.