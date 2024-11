El Apertura 2024 de la Liga MX de a poco va a llegando a su fin y, si bien ya terminó la fase regular, resta jugarse toda la etapa final que incluye el Play-In y la Liguilla. En ese sentido, la energía de todos los involucrados está puesta a que esta etapa se desarrolle de la mejor manera.

ver también David Faitelson reveló que la Liga MX podría sufrir un cambio radical en 2025

Más allá de esta cuestión, desde la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya se ponen manos a la obra con la intención de seguir mejorando el nivel del torneo y la experiencia de los aficionados. Puntualmente se pondrá el ojo en una cuestión que trae mucho enojo en los seguidores de los equipos.

Publicidad

Publicidad

Y se trata de los árbitros. Desde la polémica de la Final del Clausura 2024, donde Marco Antonio Ortiz otorgó un penal para América ante Cruz Azul, considerando que Rodolfo Rotondi cometió una falta sobre Israel Reyes, los aficionados descreen de la capacidad de los jueces.

Marco Antonio Ortiz quedó en el ojo de la tormenta tras la Final del Clausura 2024. [Foto IMAGO]

Por esa razón, la FMF tomó la decisión de crear un Comité de Evaluación de árbitros, que se pondrá en funcionamiento recién en el Apertura 2025 , aunque ya en enero se trabajará en su conformación y reestructuración de la Comisión de Árbitros.

Publicidad

Publicidad

En cuanto al Comité, estará conformado por un ex árbitro, un ex jugador y un ex DT, con el fin de tener todas las opiniones posibles. Además, tendrá diferentes Direcciones: de Arbitraje, de Capacitación, de Rendimiento y de Administración y Logística.

En palabras de la FMF, con estas reformas se buscará transparencia y objetividad, desarrollo en la carrera y sistema arbitral, fortalecimiento de comunicación y atención a los clubes, claridad en las evaluaciones a las y los árbitros, y una mejor definición de indicadores de rendimiento.

ver también Apertura 2024: la IA revela qué equipo será la sorpresa de la Liguilla de la Liga MX

Los aficionados descreen de los árbitros

En el cierre de la temporada, los directivos de la Liga MX ven un incremento del descontento de casi la totalidad de los aficionados de todos los clubes con respecto al nivel del arbitraje. Es por eso que, si el torneo quiere tener credibilidad necesita un mejor trabajo de quienes imparten justicia.

Publicidad