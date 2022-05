En su paso por el programa de Hugo Sánchez, Andrés Guardado hizo una confesión respecto a cómo se siente en el Betis que no le va a gustar a muchos fanáticos mexicanos.

Después de seis años, Andrés Guardado se dio el gran gusto de volver a celebrar un título en el futbol europeo, coronándose con el Betis como campeón de la Copa del Rey luego de imponerse en la final al Valencia en los penales. Esa celebración, sin dudas será una inyección de entusiasmo para el futbolista de 35 años pensando en la continuidad de su carrera.

Y esa carrera, por más que muchos señalen que está ya en edad de regresar a jugar al futbol azteca, parece continuar ligada a Europa y a Betis si se tienen en cuenta sus últimas declaraciones realizadas como invitado al programa del legendario Hugo Sánchez. Palabras que, por otra parte, podrían no caer del todo bien a muchos fanáticos mexicanos.

"Hay mucho malinchismo en México y no digo que conmigo, pero sí siento que se me dan más valor fuera que en México. Por ejemplo sale Alejandro (Irarragorri) a decir que no entro en planes y luego sale el director deportivo del Betis y en contra dice que estánencantados con Andrés y queremos que se retire aquí y se quede aún retirado porque aporta mucho al equipo. El corazón te lleva, pero al final hay que estar donde uno se siente valorado", reflexionó el mediocampista.

Así las cosas, queda claro que Guardado está contemplando muy seriamente transitar en el Viejo Continente los últimos años que le quedan como futbolista profesional. Luego, incluso, le gustaría ser entrenador y tampoco en ese rubro parece entrar en sus planes el futbol mexicano. "Me estoy preparando para ser entrenador y lo he platicado con Rafa (Márquez). Si uno se va allá es muy difícil que le abran la puerta acá. Quiero empezar mi carrera de DT aquí", expresó.

Guardado se preocupa por el nivel del seleccionado mexicano

Haciendo referencia al seleccionado mexicano que tantas veces defendió y del que podría despedirse en el Mundial de Qatar, Andrés Guardado ve con preocupación un estancamiento en relación a otras selecciones de América. "Lo que a mí me ha tocado vivir es que en ese entonces estábamos en el tercer lugar del continente y creo que todas las selecciones en Sudamérica, Panamá, Estados Unidos, todas han crecido y creo que nosotros no. Después de que nos quedamos sin participaciones en Conmebol estamos estancados", le manifestó a Hugo Sánchez.