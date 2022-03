Nicole McPherson no quiso perder la oportunidad para revelar que los comentarios sobre el azteca no son ciertos además de que es buen padre.

Alrededor del mexicano Javier “Chicharito” Hernández no sólo hay polémica sobre si es parte de la Selección Mexicana o no, o sus escándalos en el vestidor tricolor, también su vida privada ha estado plagada de controversias, pues su divorcio de la australiana Sarah Kohan generó múltiples comentarios sobre lo que los rodeaba, pues se llegó a especular de infidelidad en la vida íntima de la pareja.

Pero al parecer esto había quedado atrás en la vida del futbolista mexicano, puesahora vive una nueva etapa con la ecuatoriana Nicole McPherson, con quien habría comenzado una relación a finales del 2021, y con la que se le ha visto muy romántico en sus escapadas previo al arranque de la temporada de la MLS, pues fueron captados en múltiples ocasiones muy acaramelados en múltiples ocasiones.

Esto no ha evitado que las críticas sigan persiguiendo al canterano de las Chivas de Guadalajara, las cuales han molestado sobremanera a su nueva pareja, quien decidió romper el silencio mientras se encontraba en el aeropuerto de Miami de acuerdo a Milenio, en donde pidió que ya dejen de molestar a su pareja con comentarios ofensivos, pues lo que se dice de él está muy alejado de la realidad y sobretodo al hablar sobre su paternidad.

"Las cosas que se dicen contra Chicharito no son ciertas. Todo está muy alejado de la verdad y sería importante que sus seguidores no se sumen a las críticas con lo que piensan algunos o con lo que ven en redes. Es un gran padre, uno muy bueno", apuntó Nicole, quien con esto dejó en claro que, si sostiene una relación con el futbolista tricolor, además de que aprovechó para también pedir respeto para Kohan.

"Hay que respetar a la madre de sus hijos siempre. Yo la respeto muchísimo, y, obviamente, no hay por qué comparar", finalizó McPherson, quien tan sólo secundó las declaraciones que ya había dado el propio tapatío en redes sociales hace unas semanas en las que confesó que: "No es fácil estar escuchando todo el día cosillas, no es fácil estar escuchando que el Chichatronco, que el Chicha esto, que el Chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy mal padre... No es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón", apuntó el futbolista de Los Ángeles Galaxy.