La vida de Javier “Chicharito” Hernández siempre da de qué hablar, y es que el propio futbolista de Los Ángeles Galaxy se ha mostrado más que transparente con sus más recientes acontecimientos de su vida personal, desde el nacimiento de sus hijos hasta su separación de Sarah Kohan, con quien ha mantenido un estire y afloje sobretodo con respecto a la convivencia con sus pequeños Noah y Nala.

Pero en esta ocasión, el ex futbolista de la Selección Mexicana decidió dejar atrás todos los dimes y diretes con su ex, y pasar un buen momento con su actual pareja, Nicole McPherson, con quien posó por primera vez ante las cámaras, y con lo que haría oficial su relación con la ecuatoriana después de tantas especulaciones que ha tenido a su alrededor, pues aprovecharon la alfombra morada de HBO para mostrarse ante el mundo.

En lo que fue la premier de la serie “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty de HBO”, el canterano de las Chivas de Guadalajara arribó a este evento con un outfit que causó sensación pues portaba las marcas “Fendi” y “Pantamolle”, teniendo un costo de más de 15 mil pesos, marcas que son consideradas para ser parte de las pasarelas más exclusivas, así como en las semanas de la moda de París, Londres o Nueva York, a pesar de que algunos de sus fans no lo vieron de esa forma pues desató algunas burlas.

Un nuevo amor llegó a la vida de Chicharito

El mexicano no sólo está marcando goles importantes en el arranque de temporada de la MLS, sino también está “ganando como siempre” en cuestiones del amor, pues el arribo de la modelo ecuatoriana a su vida significaría un momento de estabilidad para el tricolor, quien ha sido defendido por su pareja, después de las acusaciones de su ex Sarah Kohan sobre que no era un padre presente.

De acuerdo a las declaraciones dadas a Univisión en el aeropuerto de Miami, McPherson señaló que eso está muy alejado de la realidad: “Las cosas que se dicen contra Chicharito no son ciertas. Todo está muy alejado de la verdad y sería importante que sus seguidores no se sumen a las críticas con lo que piensan algunos o con lo que ven en redes. Es un gran padre, uno muy bueno", apuntó Nicole.