Si de leyendas en la UFC se habla, es imposible no pensar en Brandon Moreno (21-8-2). El mexicano tiene apenas 30 años, pero el legado que está dejando en el mundo de las artes marciales mixtas es imborrable. Fue dos veces campeón del peso mosca y se convirtió en el primer monarca nacido y hecho en tierras mexicanas, por lo que su historia tiene un toque especial. Su presente y futuro le deparan una nueva oportunidad en la que buscará demostrar que está de regreso para volver a brillar.

ver también Ilia Topuria, campeón de UFC, anticipó que iba a ganar su pelea vs. Max Holloway con un mensaje especial en unos zapatos

La última pelea del tijuanense fue en febrero ante Brandon Royval y allí perdió en la vía de la decisión de los jueces. En ese momento, Moreno anuncio que se retiraría del deporte de manera temporal por sentirse agotado y cansado de las presiones constantes que le implican ser un luchador reconocido a nivel mundial. Su tiempo de descanso llegó a un final y por eso el mexicano está listo para regresar al octágono más importante del mundo.

En esta charla exclusiva con Bolavip, el excampeón analiza como recuperó el fuego que en algún momento se apagó, su estudio sobre el rival que tendrá este sábado 2 de noviembre, Amir Albazi (17-1), más sus opiniones como referente del resto de luchadores mexicanos y su camino hasta volver a pelear por el título del mundo.

Publicidad

Publicidad

Entrevista completa a Brandon Moreno con Bolavip

–Después de la caída ante Royval dijiste que estabas agotado, cansado… ¿Dónde has encontrado la motivación para volver al octágono de la UFC?

-Más que nada fue el tiempo. Dejé que el tiempo sanará mi cuerpo, mi cabeza y eso fue muy importante. Ya para mis últimas dos peleas me sentía que estaba muy saturado, que tenía muchísima presión, mucha carga de trabajo y una vez que pierdo en Ciudad de México en febrero, creo que ese fue el punto de partida para decir: ‘Hey, ¿sabes qué? No pasa nada si damos un pasito atrás y descansamos un poquito, si disfrutamos un poquito de la vida’. Y eso me ayudó mucho, me ayudó mucho estar con mi familia, con mi esposa, con mis hijas… Pasar tiempo conmigo mismo, disfrutar de mis hobbies. Como te decía, disfrutar un poquito de la vida y darme cuenta de lo mucho que amo a deporte también.

Publicidad

Publicidad

-¿Cuáles son esos hobbies?

-La gente que me sigue sabe que soy coleccionista. Empecé coleccionando legos, luego empecé a coleccionar Funko Pops. Más recientemente estoy coleccionando cartas de Pokémon y ya tengo más de un año haciéndolo, mi colección ha crecido mucho. Aparte, he explorado nuevos… Me gusta mucho el café, pero me gusta tanto que me puse investigar el café, me puse a leer acerca del tema y te prometo que te preparo un expreso de muy buena calidad sin ningún problema, ja. También empecé a hacer bicicleta de montaña, me encanta el deporte. Peligroso porque si caes puede estar duro, pero mientras tengas cuidado es un deporte muy bonito y más que nada, ya te digo, pasar tiempo con la familia.

Brandon Moreno recuperó la energía que necesitaba para brillar nuevamente en UFC. (GETTY IMAGES)

-Cuando uno pierde tiene que mejorar… ¿Qué ha sido distinto esta vez para enfrentar a un rival duro como Amir Albazi?

Publicidad

Publicidad

-Fíjate que es raro y frustrante y lo platicaba durante el campamento con mis entrenadores. Que me enoja y me frustra mucho, porque yo ahora me siento en el mejor momento de mi carrera, me siento mucho más fuerte que antes, con mucha mejor técnica, mucho más maduro, más conocimiento de la pelea. Pero creo que no podemos tapar el sol con un dedo… No he podido mostrar eso dentro del octágono viniendo de dos derrotas consecutivas, entonces creo que este combate, por fin ya va a ser la hora de que Brandon puede mostrar esto que estoy diciendo: el Brandon Moreno con más experiencia todavía, con mucha más energía, con mayor conocimiento y listo para pelear. Obviamente siempre se trata de mejorar, siempre han sido detalles, pero yo creo que haber quitado un poquito la carga de trabajo me va a ayudar mucho a sentirme mejor conmigo mismo y con mayor energía para el combate.

-¿Cómo manejas la presión con la que cargan tu nombre y apellido?

-Creo que vamos a eso, a la carga de trabajo. O sea, como tú lo mencionas tengo que ver las cosas buenas y las malas. Imagínate, cambié las artes marciales mixtas de una manera increíble, le di una mejor vida a mi familia, a mis hijas. Profesionalmente hablando llegué a niveles donde a veces ni siquiera te lo imaginas y eso está increíble, pero a la vez somos seres humanos y eso me ha costado, pues, mucho esfuerzo, trabajo y estar picando piedras todos los días y eso me fue mermando un poco. Pero también tengo que mantenerme, ahora ya descansado, con la mejor energía, tengo que enfocarme en lo positivo y en todo lo bueno que he hecho y en todo lo bueno que sé que puedo seguir haciendo.

El análisis de Brandon Moreno sobre su próximo rival en UFC, Amir Albazi

-¿Cuál es el análisis que haces sobre tu rival?

-Es un peleador bien motivado, fuerte, que tiene ganas de ganar y viene con muy buena racha. Yo sé que él sabe que de llevarse la victoria va a poner su nombre muy arriba en la conversación por el título del peso mosca y, partiendo de ahí, yo también lo he escuchado un poquito diciendo que es su momento, que yo ya di lo que tenía que dar y que yo ya estoy, prácticamente, acabado. ‘Hermano, no sabes lo equivocado que estás’. Me siento mucho mejor, me siento igual de motivado, con una disciplina increíble. He estado trabajando muy fuerte, entonces yo me siento listo para ganar, para volver a pelear por el título en el futuro, pero ahorita estoy enfocado bien en el presente y en Amir Albazi.

Publicidad

Publicidad

Amir Albazi será el rival de Brandon Moreno este sábado 2 de septiembre en Canadá. (GETTY IMAGES)

-¿Te esperas algo de él o te centras en tu estrategia?

-Claro, me centro en mi estrategia y esa estrategia lleva un poco de todo lo bueno que es Amir Albazi. Sabemos que es bueno luchando, tiene buen control al ras de lona, buen jiu-jitsu brasileño, ha ido mejorando sus manos con el paso del tiempo… Pero habiendo dicho eso, lo tomamos todo en cuenta, hicimos el plan de juego desde febrero y esta vez nada más fuimos directo al gimnasio a ejecutarlo.

ver también Ilia Topuria, campeón de UFC, advirtió a Conor McGregor tras vencer a Max Holloway

-¿Cómo crees que te ha servido como luchador el ser comentarista?

-Es una locura. Te ayuda mucho para estudiar, ver la técnica, ver otros peleadores, las cosas que están haciendo, cosas nuevas dentro del deporte. Te ayuda muchísimo a analizar el combate de manera diferente y creo que es algo que todos los peleadores de élite hacen. Escuchas a Jon Jones y dice: ‘No, yo me quedo mirando mis oponentes en video durante horas a lo largo del campamento’. Entonces creo que es algo que los peleadores deberían hacer más a menudo.

Publicidad

Publicidad

Brandon Moreno reveló sus planes antes de volver a ir por el título en UFC

-¿Te interesa pedir una nueva oportunidad por el título si ganas?

-Para serte sincero, yo creo que estoy todavía a la victoria del sábado y una o dos más para empezar a pensar por el título de nuevo. Entonces, lo que te comentaba, estoy muy enfocado ahorita en Amir Albazi, ya que gane voy a tomar en el micrófono y voy a decir lo que tenga que decir, pero tengo bien claro cual va a ser el camino hacia el título.

Brandon Moreno desea conseguir una victoria para volver a construir un camino que le permita ir por el título. (IMAGO)

La mirada de Brandon Moreno sobre el resto de mexicanos en UFC y Lazy Boy Rodríguez

-¿Cómo has visto la evolución de las MMA en la rama mexicana con el evento de Noche UFC?

-Creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Creo que no podemos hablar de resultados positivos, no fue una cartelera donde nos haya ido bien. De todos los mexicanos creo que solamente ganaron dos y siéndote muy sincero creo que no hemos podido responder a las expectativas que UFC nos ha puesto al mercado mexicano y me incluyo, porque yo también, por ejemplo, pierdo en febrero y no logro darle la alegría a mi país. Entonces eso, pues, está triste, pero la cosa buena y en lo que nos tenemos que enfocar es que UFC no se bajó al barco para nada, sigue empujando, invirtiendo muchísimo tiempo en talento mexicano y latinoamericano. Entonces tenemos que seguir trabajando, yendo hacia al frente, pasar la página e ir para adelante. Yo creo que en algún momento vamos a explotar, nomás tenemos que seguir bien enfocados en el futuro.

Publicidad

Publicidad

-Te parece que es el camino correcto por el que están yendo…

-Sí, al final del día una derrota es una derrota y es algo que es parte del deporte. Todos podemos ganar y todos podemos perder, es parte. El chiste es seguir trabajando y tratar de mejorar día con día. Yo conozco a todos los peleadores mexicanos que pelearon en la Noche UFC y sé que son grandes trabajadores, grandes atletas, grandes personas y que van a encontrar la manera de desarrollar su talento para seguir avanzando en la promoción.

-¿Cuál es tu análisis sobre Lazy Boy Rodríguez?

-Está tomando el momento de su ventaja, ¿no? Porque gana en México en febrero, gana en Noche UFC este pasado septiembre y ha sabido aprovechar todos los reflectores en su nombre. Esas son las tipo de cosas que nosotros necesitamos en el futuro si queremos que UFC siga poniendo atención al mercado mexicano. Entonces vamos a ver que tanto llega Lazy, pero ya me ha tocado trabajar con él, hemos entrenado juntos y es un muchacho bien dedicado, le echa muchísimas ganas y que, si sigue trabajando como lo está haciendo hasta el momento, creo que va a llegar muy lejos.

Lazy Boy Rodríguez está brillando en UFC y recibió el apoyo de Brandon Moreno. (IMAGO)

Publicidad

Publicidad

-¿Qué mensaje le dejas al público para que te apoyen en tu pelea frente a Amir Albazi?

–Señores, Brandon Moreno está devuelta. La verdad es que me siento contento, muy bien, con muchísima energía. Gracias a la gente que se ha mantenido al pie del cañón apoyándome y voy a poner todo mi esfuerzo para que se lleven una gran noche y un buen sabor de boca este sábado.

¿Cuándo y donde pelea Brandon Moreno frente a Amir Albazi?

ver también ¡Impresionante! Robert Whittaker terminó con los dientes rotos en su pelea vs. Khamzat Chimaev en UFC 308

El excampeón mexicano se presentará ante el iraquí este sábado 2 de noviembre en Edmonton, Canadá. La velada comenzará a las 15:00hs del Centro de México. Se espera que Moreno, número dos de la división del peso mosca, pueda conseguir un resultado positivo tras sus dos caídas consecutivas ante Alexandre Pantoja, campeón de la categoría, y Brandon Royval para cambiar la cara y demostrar que todavía tiene mucho para dar dentro de la UFC. Por su parte, el tercer clasificado en las 125 libras, Albazi, querrá bajar a un histórico para seguir con su camino.