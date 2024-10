Siempre va a existir un punto en el que cueste trabajo entender como los luchadores de UFC son capaces de arriesgar su vida para subirse a un octágono y darse golpes de todo tipo hasta que uno de los dos caiga primero. La pasión, el sacrificio de tantos años y los sueños por cumplir son algunas de las razones por las que esto sucede, pero también hay un gran incentivo económico que motiva a estas figuras a tener una carrera sensacional. En el caso de Ilia Topuria la historia no es muy distinta y por eso él mismo se ha encargado de revelar cuanto dinero ha ganado siendo figura mundial de las MMA.

ver también Khamzat Chimavev, dejó atrás enfermedades y lesiones para volver a soñar con brillar en UFC

Ilia Topuria reveló cuanto dinero tiene por pelear en UFC

El hispano-georgiano estuvo presente en un programa de televisión española llamado “La resistencia” y allí es habitual que los invitados se sometan a una pregunta relacionada al dinero que tienen en su poder adquisitivo. Algunos eligen esquivar la pregunta, pero en el caso de Ilia se animó a responder y sorprendió a todos con la cifra que soltó: “Entre 60.000 y 100.000 euros al mes, ganados a pura hostia y entre un millón y un millón y medio de euros en el último año”.

Otra duda que reina mucho sobre Topuria es su lugar de origen o a quien representa, pero él mismo se ha encargado de aclarar que se siente más español que nadie y por eso lleva con orgullo la bandera roja y amarilla, la misma que flamea cada vez que se sube al octágono de la UFC.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Por qué Max Holloway es de los luchadores más queridos por los aficionados de la UFC?

“Me siento super español, también me siento georgiano, es como tener dos hijos. No puedes elegir entre los dos cuando me preguntan. A los dos los quieres por igual. Mis padres vienen de Georgia, mi sangre es georgiana, pero yo he madurado en España. Mi profesión la encontré allí, mi pasión; mi familia vive allí, mi hijo vive allí, mi casa está en España, también mis amigos”, respondió Ilia.

Ilia Topuria decidió revelar cuanto dinero gana siendo luchador de UFC y además explicó a que país representa. (IMAGO)

De esta manera, el campeón del peso pluma tiene todo listo para realizar este sábado 26 de octubre su primera defensa del cinturón ante Max Holloway en Abu Dabi. Allí, en caso de quedarse con el triunfo y retener la corona seguirá haciendo historia a nivel deportivo, pero también se asegurará de embolsarse una gran suma de dinero que le permita seguir agrandando su poder adquisitivo.

Publicidad