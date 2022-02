En el planeta tierra hay fiebre por lo que será la edición 56 del Super Bowl. El título de la temporada de la NFL se definirá entre Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams en lo que promete ser una velada de ensueño en el Estadio SoFi de Inglewood, California. Pero, en la previa de este evento tan importante, México recibió una noticia que muchos aficionados estaban aguardando desde el duelo del 2019 entre Chiefs y Chargers.

Lo que era un secreto a voces ya es realidad. ¡El futbol americano regresa al país! La noticia fue oficializada por el comisionado Roger Goodell: "Estamos emocionados de decir que vamos a estar de vuelta. Hemos hablado con socios y con funcionarios públicos: estaremos en el Estadio Azteca".

"Nos decepcionó no poder ir el año pasado. Sentimos, desde el punto de vista de seguridad, que no era la decisión correcta. La tomamos con nuestros socios", agregó el directivo de la NFL, justificando el por qué de la ausencia de la actividad en CDMX durante las temporadas 2020 y 2021. La pandemia no lo permitió...

¿Cuándo habrá NFL en México?

Roger Goodell fue claro con sus palabras en la conferencia de prensa de este miércoles: "Probablemente será alrededor de las mismas fechas, en noviembre". Excelente noticia para los fanáticos mexicanos que ya estaban ansiosos por el Super Bowl LVI que se disputará este domingo en el Estadio SoFi de California.

¿Qué equipos de la NFL llegaría a México?

El abanico de posibilidades es amplio. Arizona Cardinals, Dallas Cowboys, Denver Broncos, Houston Texans, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders, Los Ángeles Rams, Pittsburgh Steelers y San Francisco 49ers son las franquicias que tienen expansión en el país. En un análisis veloz, el equipo de Misuri quedaría descartado por haber estado en el Estadio Azteca en 2019 contra Los Angeles Chargers.