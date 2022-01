Una semana antes de la ansiado duelo del Super Bowl LVI entre Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals, se disputará la edición 2022 del Pro Bowl, torneo que había sido cancelado el año pasado debido a la pandemia del Covid-19. En esta oportunidad, se jugará en Las Vegas, en el estadio Allegiant, el próximo 6 de febrero.

En este torneo se enfrentarán algunos de los mejores jugadores de la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC) de la NFL. Ocho equipos enviarán al menos cinco jugadores a Las Vegas: Indianapolis Colts (8), Kansas City Chiefs (6), Los Angeles Chargers (6), Baltimore Ravens (5), Cleveland Browns (5), Dallas Cowboys (5), San Francisco 49ers (5) y Tampa Bay Buccaneers (5).

Por el contrario, solo seis equipos de la liga no llevarán a ningún jugador. Ellos son Denver Broncos, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars, New York Giants, New York Jets y Houston Texans.

NFL: ¿Cuándo y dónde se juega el Pro Bowl 2022?

El Pro Bowl 2022 se llevará a cabo el próximo domingo 6 de febrero, una semana antes del Super Bowl (13 de febrero). Se jugará en el Allegiant Stadium a partir de las 14:00 horas de México.

¿Cómo verlo en vivo desde México?

La edición 2022 del Pro Bowl será transmitido en México a través de ESPN y via streaming lo pasará Star+.

Horario en el resto de países