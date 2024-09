A dos semanas del inicio de la campaña en la NFL, uno de los temas más comentados alrededor de los Kansas City Chiefs ha sido la baja producción de Travis Kelce. Sin embargo, el veterano de 34 años no culpa ni al mariscal de campo, Patrick Mahomes, ni al entrenador Andy Reid por sus pobres números.

En su podcast semanal ‘New Heights‘, donde habla junto a su hermano Jason, Kelce admitió que su rendimiento es únicamente responsabilidad suya, luego de acumular solo cuatro recepciones para 39 yardas en los primeros dos juegos de la temporada.

“Eso es totalmente culpa mía“, dijo Kelce. “No jugué mi mejor partido, y si no lo solucionas, se extiende. Tengo que arreglar eso lo antes posible.”

Flojo arranque para Kelce en los Chiefs (IMAGO)

El tres veces campeón del Super Bowl fue limitado a una sola recepción de cinco yardas en el último encuentro ante los Cincinnati Bengals y apenas ha sido objetivo de Mahomes en siete ocasiones esta temporada. A pesar de ello, Kelce dejó en claro que no es culpa del mariscal de campo.

“Para atrapar el balón tiene que ser la jugada correcta, debe ser la cobertura adecuada y todos deben hacer su trabajo, tanto en la línea como en el fondo corriendo sus rutas. Por alguna razón, en estos dos últimos juegos no ha sucedido así para mí. Así es el fútbol americano”, explicó Kelce.

Travis Kelce asegura a Reid que manejará mejor la frustración

Los pobres números de Kelce han llevado a muchos a preguntarse cómo está lidiando con esta situación y cuánto tiempo podrá soportar sin frustrarse. Hace apenas unos meses, durante el Super Bowl LVIII, se vio a un Kelce visiblemente molesto empujando a Reid tras ser retirado del campo. Sin embargo, el jugador sabe que su carácter competitivo puede ser un arma de doble filo y aseguró que no volverá a perder la calma con su entrenador.

“No voy a sentarme aquí y frustrarme por ello”, comentó Kelce. “Solía enojarme mucho y casi perder la cabeza cuando las cosas no salían bien, porque sé que me exijo mucho. Me encanta jugar a un nivel tan alto que me cuesta lidiar con ser mediocre o tener estadísticas que reflejen eso. A futuro, lo que debo pensar es: ‘¿Cómo puedo mejorar en esos momentos? ¿Cuál es el problema? ¿No estoy corriendo mis rutas lo suficientemente rápido?’ o lo que sea que esté pasando.”

Reid, la cabeza de los Kansas City Chiefs, junto a sus dos figuras (IMAGO)

Mahomes confía en que las estadísticas de Kelce mejorarán

Por su parte, Patrick Mahomes es consciente de que no ha logrado conectar con su principal arma tanto como quisiera, pero no por falta de intención. Según el mariscal de campo, los rivales han hecho un gran trabajo para frenar a Kelce.

“Están haciendo un gran trabajo al tener a dos defensores sobre él prácticamente todo el partido”, señaló Mahomes. “Por eso han visto a tipos como Rashee (Rice) y (Xavier) Worthy destacarse. Si miran el primer touchdown, de hecho, estaba buscando a Trav (Travis Kelce), pero el safety del lado contrario cruzó todo el campo para ayudar a cubrirlo, y ahí es cuando lanzas el balón por la banda a Rashee. Eso es lo que han estado haciendo.”

Aunque las estadísticas de Kelce no han sido las mejores este año, Mahomes está convencido de que esto cambiará pronto: “Obviamente, hemos jugado contra dos oponentes que conocemos bien, así que tienen un plan para cómo van a defender a Travis. A medida que avance la temporada, tendrá sus recepciones y yardas. Lo que lo hace especial es que está motivando a todos, manteniéndolos concentrados, y eso es lo que necesitas de tus grandes jugadores“.

