La temporada de Pumas no está siendo como se esperaba porque no solo el equipo no ha encontrado un funcionamiento, sino que los futbolistas tampoco han mostrado un gran nivel. Sin embargo, había mucha confianza puesta en un Rafael Puente que no encontró la fórmula para que el equipo muestre una gran versión. El entrenador solamente ganó 3 partidos en todo el campeonato.

Actualmente, los Universitarios están fuera de la liguilla y se encuentran en una mala posición de cara a lo que resta del torneo. Debido a esta cuestión, la directiva decidió despedir a Rafael Puente y colocar a Raúl Alpízar como entrenador provisorio. Teniendo en cuenta que solamente faltan 5 fechas para la finalización del Clausura 2023, es probable que dirija estos últimos encuentros.

Los 3 entrenadores que busca Pumas

Si bien existe la posibilidad que la directiva cierre la llegada de un entrenador durante el parón por la fecha FIFA, es una situación bastante complicada. Más teniendo en cuenta que se encuentran en la búsqueda de un nombre pesado. Porque la realidad es que el club necesita un entrenador que cuente con un gran respaldo para poder sostenerse.

Los 3 nombres que más interesan son el de Ariel Holan, Jaime Lozano y Diego Alonso. Todas son opciones interesantes debido a que han tenido experiencias interesantes en la Liga MX. Sin embargo, es el uruguayo Alonso quien tiene ventaja debido a que viene de dirigir a la Selección de Uruguay en el Mundial de Qatar. Aunque por supuesto, su llegada es difícil.

Los casos de Holan y Lozano son más sencillos debido a que ya han tenido conversaciones con el club en la previa a la contratación de Rafael Puente. Por lo tanto, ya hay un acercamiento y sus llegadas son mucho más factibles. De todas formas, Pumas todavía tiene tiempo para poder cerrar a un entrenador.