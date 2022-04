Mucho se ha hablado sobre la ausencia de Alan Mozo en los llamados de la Selección Mexicana, pero al parecer no todo está perdido para el futbolista de los Pumas de la UNAM, ya que después de que Gerardo “Tata” Martino revelara en la conferencia de prensa donde se revelaron los duelos de preparación del Tri que no tenía las puertas cerradas del conjunto tricolor, no sólo habría sido de dientes para fuera sino sería una realidad.

Con información exclusiva de Dale Azul y Oro, se dio a conocer que el polémico Mozo estaba contemplado e iba a ser convocado para el encuentro amistoso ante Guatemala el próximo 27 de abril. Pero por desgracia para los fanáticos auriazules que lo han pedido en múltiples ocasiones con la escuadra liderada por el estratega sudamericano tendrán que seguir esperando, pues este encuentro se cruza con la Final de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Pero tranquilos auriazules, pues de acuerdo a lo señalado por el ya mencionado portal, el lateral por derecha de los felinos será parte de lo que considerará Martino en la lista de 35 elementos que se dará en verano. Por lo que la posibilidad de asistir a la Copa del Mundo de Qatar 2022 sigue latente pese a los múltiples comentarios de la prensa y aficionados que lo han colocado completamente fuera del proceso.

Todo dependerá de lo que Alan le demuestre al timonel sudamericano para que este le brinde un voto de confianza que parecía ya estaba perdido. Por lo que el encuentro ante Monterrey donde buscarán asegura su boleto a la Fiesta Grande en la fecha doble, así como en Concachampions serán cruciales para que Martino evalúe si vale la pena volver a apostar por el futbolista de los Universitarios.

Mozo no sería el único con posibilidades de ser llamado por el “Tata” Martino, pues en su radar también estaría el zaguero central Arturo Ortiz, quien se encuentra pasando por un gran momento en el interior de los inquilinos de CU, por lo que podría ser llamado al igual que Alan en alguno de los encuentros en puerta que tiene el equipo azteca para sus cotejos de preparación, pero todo dependerá de cómo cierren el torneo.