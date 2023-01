Hace varios años que Pumas no ha logrado levantar un campeonato de relevancia, pero eso no significa que no ha sido un equipo competitivo. La realidad es que los esfuerzos en los mercados de pases para incorporar grandes futbolistas generaron que el club pudiera llegar a instancias finales. Es por eso que hay mucha confianza en lo que pueda suceder en el Clausura 2023.

Curiosamente, una de las estrellas del conjunto dirigido por Rafael Puente es Juan Ignacio Dinenno, quien costó menos de 4 millones de dólares. El delantero argentino lleva 46 goles con la camiseta de los Universitarios y es uno de los mejores jugadores de la Liga MX. Y si bien el club cuenta con más figuras, el atacante de 28 años es quien marca la diferencia.

La frase de Juan Dinenno que ilusiona a Pumas

En una entrevista con 'Record', Dinenno contó cómo afronta cada encuentro con el club: "Cada vez que entro a jugar un partido me genera muchísima ilusión, desde el primero hasta el último. Tengo la misma sensación de ansiedad de quererlos jugar, de trascender".

Además, el futbolista argentino también habló de cómo convive con la derrota: "Hace muchos años que soy jugador y fue algo que he ido aprendiendo. Me ha llevado a buscar ayuda, a intentar atacarlo desde la parte psicológica, abordarlo desde varios lugares y el tema de poder convivir con la frustración no es fácil".

Lo cierto es que Pumas tendrá que enfrentarse a Tijuana en la siguiente fecha de la Liga MX y tiene una gran oportunidad para poder sumar puntos y escalar posiciones en la tabla. Asimismo, hay mucho entusiasmo por el nivel que está mostrando Dinenno, ya que es uno de los goleadores del campeonato. La sociedad que ha formado con Gustavo Del Prete está siendo una de las claves del equipo.