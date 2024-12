Cruz Azul experimentará un gran cambio de cara al 2025. Según reportes, La Máquina dejará de ser local en el Estadio Ciudad de los Deportes por problemas económicos y de logística, los cuales obligaron a los Celestes a buscar un nuevo recinto para disputar sus partidos como local el próximo año.

De acuerdo a lo informado por los periodistas Adrián Esparza y Rodrigo Celorio, de TUDN, Cruz Azul ya le notificó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que utilizará el Estadio Olímpico Universitario de Pumas UNAM como su nueva casa. Esto, por otro lado, generó una ola de reacciones de los aficionados del conjunto felino en redes sociales, quienes no ven con buenos ojos el hecho de prestarles el inmueble a uno de sus rivales más acérrimos.

“Díganle a Cruz Azul que no puede jugar en el CU”, “muchos aficionados no estamos de acuerdo que le presten el estadio a Cruz Azul” y “confirmen que el estadio no se presta ni se renta”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los fanáticos auriazules en redes sociales. En tanto, uno de ellos bromeó con la idea de utilizar el dinero que dejará La Máquina en concepto de renta para fichar a Cristiano Ronaldo.

Más allá de esto, cabe destacar que el dinero que recaudará Pumas UNAM por prestarle su estadio a Cruz Azul será utilizado para una buena causa. Al respecto, se espera que la institución universitaria utilice esos dividendos económicos para otorgar becas a estudiantes de la UNAM.

¿Cuándo comenzará el Clausura 2025 de la Liga MX?

Vale destacar que la localía de Cruz Azul en el CU comenzará a ser efectiva a partir del Clausura 2025, torneo que se iniciará el próximo viernes 10 de enero. Inclusive, este sábado 14 de diciembre trascendió la información, mediante el periodista David Medrano, de que el certamen contará con tres fechas dobles debido a los parones por los partidos de la Selección Mexicana en fecha FIFA.

De esta manera, habrá menos de un mes sin actividad en el futbol local, que este domingo 15 contará con la definición del Apertura 2024 entre Rayados y América en el Estadio BBVA desde las 19:00 horas (CDMX).

