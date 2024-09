Pumas UNAM puso fin a una racha negativa que parecía interminable, y se hizo fuerte en casa y ante su público al vencer por 1-0 a Puebla. Los ‘Universitarios’ terminaron con una seguidilla de cuatro derrotas consecutivas y volvieron a colocarse en puestos de clasificación.

Este último compromiso era uno de los dos partidos de ultimátum que le había dado la directiva auriazul al entrenador Gustavo Lema, que tomó aire gracias al triunfo ante ‘La Franja’ en C.U. El director técnico argentino platicó en rueda de prensa y se expresó sobre su situación límite en el equipo.

“Es la vorágine que se vive hoy en día, no sirve de nada quejarse, es lo que hay. Fecha 4 estábamos primeros, o segundos por diferencia de gol y ya desde la 6 pedían mi salida. En la fecha 8 nos recuperamos y creo que estamos octavos, hay uno adelante con un partido más. Estamos en competencia y por ahí es culpa nuestra generar la expectativa, pero la copa no te la dan en la Fecha 8. Hemos visto equipos que hicieron buenas primeras etapas y después se quedan fuera en la Liguilla”, se explayó el ‘Chavo’ Lema tras la victoria por el Apertura 2024 en el Estadio Olímpico Universitario, recinto que se vio disminuido en público.

La alegría de Gustavo Lema tras volver a la victoria [Foto: Getty]

El DT de Pumas aseguró que comprende el sentimiento de los fanáticos, pero también fue crítico con la impaciencia generalizada que se vive en el futbol. “Es largo, uno entiende el descontento, y nada, que se la agarren conmigo y no pasa nada… hay que apoyar a los jugadores que son los que entran a la cancha y los que entregan todo. El otro día con una lluvia terrible alentaron todo el partido con Necaxa, hasta el minuto 90, y después se la agarraron conmigo y es normal, perdés 3 partidos seguidos, cómo no se la van a agarrar con el DT. Es parte de esta locura que se vive, que no hay procesos“, adujo el estratega argentino, que lleva nueve meses al frente de los ‘Felinos’ tras la salida de Antonio Mohamed.

Con un tono un tanto irónico, Gustavo Lema hizo una comparación entre su vínculo con la gente y el de otros entrenadores que sí han alcanzado la gloria. “Me contaron que insultaron a Hugo Sánchez después del bicampeonato, ¿sabes lo que tienen para insultarme a mí? Pero bueno… contento por el resultado, y la gente en cuanto a empiece a percibir los resultados va a volver, no a alentar porque sigue alentando pero sí a confiar en el equipo”, agregó ante los cuestionamientos de los reporteros presentes en la sala para escuchar su testimonio.

Además, y no menos importante, Lema aseguró que siente el respaldo de la plantilla dentro del campo y en los entrenamientos cotidianos, claves para su continuidad en Pumas. “Yo los veo a ellos que están una empatía hacia mí, que les hubiera gustado hacer más goles y demás (ante Puebla), pero esa vibra la noto y les agradezco por lo que hicieron“, sentenció el argentino, que tendrá otra prueba de fuego el fin de semana ante Xolos, también en casa.