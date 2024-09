Víctor Manuel Vucetich es el entrenador más ganador en la historia de Rayados. El Rey Midas logró 5 títulos con Monterrey: dos títulos de Liga MX y tres Concachampions de 2009 a 2013.

El técnico mexicano tuvo dos pasos en Rayados. En su segundo ciclo no pudo obtener ningún título y Vucetich fue despedido en mayo de 2023, en lo que muchos creen que esta decisión de la directiva de Monterrey fue injusta.

Un año después, el Rey Midas tomó el mando de Mazatlán y el fin de semana pasado Vucetich volvió al Gigante de Acero. El partido entre Rayados y los Cañoneros por la Jornada 9 del Apertura 2024 finalizó 0-0.

En la previa a dicho encuentro, el entrenador de 69 años le concedió una entrevista a ABC Deportes. En la misma, Vucetich habló sobre su despido en Rayados y acerca de si volvería a dirigir a la Pandilla.

¿Vucetich volvería a entrenar a Rayados?

Víctor Manuel Vucetich volvió al Gigante de Acero el sábado pasado (IMAGO)

“Sé que así son las cosas, aunque a veces no entiendas. Creo que le tenemos que dar vuelta a la página. Uno no puede quedarse con amarguras ni pensamientos que no van. Esa es la manera de ellos de tomar una acción, no comparte uno por todo lo acontecido, pero es parte del pasado ya”, expresó el Rey Midas en relación a cómo lo despidieron de Rayados.

Luego, ante la consulta de si volvería a dirigir a Rayados en un futuro, Vucetich respondió de forma contundente: “Yo creo que ya no“. La afición de Monterrey adora al entrenador mexicano, pero el Rey Midas habría dejado la puerta cerrada a un posible regreso.

Por lo pronto, Vucetich es el entrenador de Mazatlán. Con los Cañoneros, el ex técnico de Rayados se ubica 15° en la tabla de la Liga MX, con solo un triunfo en los 9 partidos disputados hasta el momento.

