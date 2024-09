El mercado de pases de México cierra el 14 de septiembre y casi todos los equipos de la Liga MX ultiman detalles para terminar de delinear las plantillas. Al menos hasta enero los cuerpos técnicos deberán afrontar el Apertura 2024 con lo que tengan a disposición.

ver también Óliver Torres habló sobre la llegada de Lucas Ocampos a Rayados: "Nos hacía falta"

En entrevista con El Chiringuito, José Antonio Noriega, presidente de Rayados de Monterrey, reveló que hubo acercamientos con Sergio Ramos para llevarlo a la entidad regiomontana. Sin embargo, los cupos de jugadores extranjeros fue un impedimento clave para que no arribe.

El jugador fue un referente clave en la alineación de Sevilla. [Foto IMAGO]

Publicidad

Publicidad

Así lo expresó Noriega: “En algún momento hemos tenido acercamientos, pláticas”. Y agregó: “Pero las reglas de límites de extranjeros en nuestro futbol nos lo ha impedido, (lo traería) con los ojos cerrados”. El club albiazul estuvo muy cerca de traer al campeón del mundo del 2010 con España.

Cabe recordar que el español de 38 años está libre tras su paso por el Sevilla de España. “Sería un privilegio para el Monterrey contar con él, sobre todo con miras a un torneo como el Mundial de Clubes, pero las reglas son las reglas”, declaró rendido el Tato.

¿Qué dijo Martin Demichelis al referirse a la posible llegada de Sergio Ramos a Rayados?

El estratega del cuadro albiazul también se refirió al tema al ser consultado en conferencia de prensa: “Para mi sería un honor dirigirlo. Pero no hablo de cosas que son hipotéticas, no sé que tan real es”, inició. Y agregó: “¿Qué vamos a decir de Sergio Ramos? Lo he enfrentado, le tengo mucho respeto. Ojalá que algún día se concrete, nos daría muchísimo”.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Llega Orbelín Pineda a Monterrey? José Antonio Noriega se refirió a un refuerzo muy buscado por Rayados

¿Cómo fue la última temporada de Sergio Ramos con Sevilla?

El defensa central, quien se desempeñó en el cuadro andaluz, tuvo gran participación el pasado curso. Fueron 37 partidos, siempre titular. Marcó 7 goles y realizó una asistencia en una temporada floja la institución rojiblanca, finalizando 14° en La Liga, muy lejos de los puestos a clasificación a torneos internacionales.