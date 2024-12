Martín Demichelis encabezó el regreso de Rayados a las prácticas pensando en los desafíos que su equipo deberá afrontar en el primer semestre del 2025. Sin embargo, el entrenador de La Pandilla también fue noticia por un suceso ajeno a lo futbolístico que no tardó en viralizarse en redes sociales.

ver también Demichelis decide: los 4 delanteros que podrían reemplazar a Brandon Vázquez en Rayados para 2025

Durante su tiempo de descanso, el argentino y su familia fueron sorprendidos por un oso que apareció en el patio del domicilio en el cual conviven. La escena fue publicada en redes sociales por Evangelina Anderson, esposa del ex River Plate, quien se mostró visiblemente preocupada por una situación que compartió con sus seguidores.

Publicidad

Publicidad

En el registro audiovisual se puede oír que la modelo le advierte a su hija menor que no se aproximara al lugar donde se encontraba el animal. “No te acerques, ¿eh? Es que no hay luz. Emma, vení, porque si viene corriendo acá me da miedo. Se me salió el corazón, está allá atrás, igual es enorme”, comentó la mujer.

De acuerdo a Infobae, se estima que en Monterrey habitan alrededor de 700 ejemplares de osos negros, por lo que este tipo de encuentros no son extraños. Con el correr del tiempo el avistamiento de estos animales se ha vuelto cada vez más habitual, ya que suelen descender del Cerro de Chipinque hacia las calles y domicilios de San Pedro Garza García.

¿Cómo continúa la pretemporada de Rayados y cuándo debuta en el Clausura 2025?

En lo que respecta al ámbito futbolístico, vale destacar que Rayados tendrá poco más de un semana para entrenarse de cara al inicio del Clausura 2025. El próximo paso de la plantilla albiazul es el viajar hacia Riviera Maya, donde desde el 2 al 8 de enero realizará sesiones en playa para luego regresar a Nuevo León con vistas al arranque del torneo local, certamen en el cual debutará el sábado 11 como local de Puebla desde las 19:00 horas (CDMX).

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que los regiomontanos deberán afrontar un calendario cargado de partidos, puesto que también contarán con actividad en Concachampions y en el Mundial de Clubes de Estados Unidos.