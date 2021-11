El proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022 ha sido más que complicado para el experimentado entrenador, Gerardo “Tata” Martino, de lo que muchos esperaban, pero el timonel no piensa tirar la toalla, pues es un reto que quiere enfrentar, por ello decidió descartar que vaya a presentar su renuncia.

“No. La verdad es que no, es el primer partido que perdemos en eliminatorias, el equipo sigue estando en primer lugar, solo perdimos la punta por diferencia de goles, dirigir una selección implica desgaste, lo sé desde hace 25 años, así que no hay algo que modifique, no hay motivos para poner una renuncia, el desgaste no es una opción”.

Para Martino, los tres descalabros que ha sufrido a manos de la Selección de Estados Unidos tanto en las Finales de la Nations League, Copa Oro y la Eliminatoria de CONCACAF, no son motivo para dejar el banquillo de la Selección Mexicana, y señaló que él no ha pensado en ningún momento dejar el timón del Tri.

“Los motivos de una renuncia tienen que ver fundamentalmente con la merma del equipo y falta de respuesta de futbolistas de lo que requiere el entrenador y nada de eso nos está pesando. El otro día jugamos más que correcto y debimos de haberlo ganado en el primer tiempo. No comparto ni he ido a los extremos a la hora de ganar o a la hora de perder”.

Martino también admitió que su proceso con el conjunto Tricolor ha ido de mayor a menor, pero señala que la Pandemia por COVID-19, no ayudó: “La realidad creo que nosotros hemos ido en rendimiento de mayor a menor, hemos empezado muy bien el 2019 y partes del 2020 antes de la Pandemia, con los meses de inactividad nos costó reacomodarnos, desde junio para hoy no hemos podido ver una selección que haya encontrado el ritmo que deseamos, no hemos podido ver el equipo que vimos en el primer año, hay mucho por trabajar”.