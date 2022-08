Después de haberse consagrado campeón de la última Copa del Rey con el Real Betis, Andrés Guardado ha tenido un complicado inicio de temporada. El experimentado mexicano todavía no fue inscripto por su equipo debido a problemas administrativos. Aún no ha podido hacer su estreno en la nueva temporada.

Sin embargo, Andrés Guardado también se encuentra en la previa de algo muy importante, como lo será disputar su quinta Copa del Mundo en Qatar 2022. Según develó, eso sería lo último que hará con la camiseta del Tri: "Para mí, juego el Mundial y mi participación en Selección se acaba. Es mi sueño, mi último objetivo", afirmó.

En diálogo con Rondo Magazine, Guardado dejó en claro que no quiere estar presente sólo por una cuestión del récord: "No lo veo como decir, quiero ir porque quiero jugar cinco Mundiales. No, para mí es mi última oportunidad para conseguir algo en la Selección", manifestó el futbolista de 35 años.

Por otro lado, para el referente de la Selección Mexicana, la forma en que se obtuvo el boleto no dice demasiado: "Lo pongo de ejemplo con las olimpiadas que se ganaron en 2012 en Wembley contra Brasil. Esa generación, ese equipo, toda su preparación les había ido fatal y todo era negativo, todo crítica alrededor; que van a hacer el ridículo... y se trajeron el oro".

La unión del grupo será fundamental

Aunque la comparación no quiera decir que México campeonará en Qatar 2022, Guardado confía en que el grupo se unirá y hará un buen papel: "Confío en que vamos a ir reforzados por todo lo que se mueve al rededor, internamente vamos a cerrar filas y nos vamos a convencer de que somos capaces y vamos de demostrar que cuando menos se confía es cuando se consiguen las cosas".